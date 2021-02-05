Названа цена ожидаемого VR-шлема от Apple

С прототипом гарнитуры смешанной реальности от компании Apple ознакомились представители издания The Information.Уже известно, что в VR-шлеме будет два дисплея с разрешением 8К и более десятка камер.

Девайс напоминает горнолыжную маску, рассказывает издание, выглядит как изогнутые очки, которые крепятся на голову съемным ремешком. Поверхность устройства, контактирующая с лицом, выполнена из сетчатого материала. Сотрудник The Information даже зарисовал увиденный прототип и поделился им в Твиттере.

Устройство оснащено высокопроизводительным процессором, датчиками слежения за движением глаз и рук. Пользователь сможет набирать текст, прописывая его пальцами в воздухе. Для управления шлемом на палец надевается специальный девайс.

Уточняется, что стоимость VR-шлема от Apple составит около $3 тысяч, его должны представить общественности в 2022 году. За первый год производства компания намерена выпустить около 250 тысяч единиц устройства.

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