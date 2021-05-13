НИУ ВШЭ проведет онлайн-интенсив по геймдеву

С 19 по 21 мая состоится онлайн-интенсив «Хочу в геймдев» от НИУ ВШЭ. Участие бесплатное, нужно зарегистрироваться на сайте.

Спикеры расскажут:



какие специалисты работают в сфере геймдева;

какие навыки нужны профессионалу;

как разрабатываются игры.

Также участники создадут тестовый концепт игры во время интерактива, сделают домашнее задание и смогут задать вопросы. Организаторы дадут три гранта на обучение в ВШБ и Nintendo Switch студентам с лучшими концептами.

На интенсиве выступят:

Вячеслав Уточкин, игровой продюсер, заместитель директора ЦРК БИ ВШБ НИУ ВШЭ;

Константин Сахнов, игровой продюсер, преподаватель НИУ ВШЭ;

Сергей Зыков, аккаунт-директор в SoftClub.

Подробности и регистрация — по ссылке.



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