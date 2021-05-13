НИУ ВШЭ проведет онлайн-интенсив по геймдеву

Евгения Хрисанфова
С 19 по 21 мая состоится онлайн-интенсив «Хочу в геймдев» от НИУ ВШЭ. Участие бесплатное, нужно зарегистрироваться на сайте.
НИУ ВШЭ проведет онлайн-интенсив по геймдевуЕвгения Хрисанфова
Спикеры расскажут:
- какие специалисты работают в сфере геймдева;
- какие навыки нужны профессионалу;
- как разрабатываются игры.
Также участники создадут тестовый концепт игры во время интерактива, сделают домашнее задание и смогут задать вопросы. Организаторы дадут три гранта на обучение в ВШБ и Nintendo Switch студентам с лучшими концептами.
На интенсиве выступят:
- Вячеслав Уточкин, игровой продюсер, заместитель директора ЦРК БИ ВШБ НИУ ВШЭ;
- Константин Сахнов, игровой продюсер, преподаватель НИУ ВШЭ;
- Сергей Зыков, аккаунт-директор в SoftClub.
Подробности и регистрация — по ссылке.
Фото на обложке: Unsplash
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