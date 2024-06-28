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ВТБ получил 16 млрд рублей от продажи части заблокированных активов

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

ВТБ выручил с продажи части заблокированных активов 16 млрд рублей. Это первая такая сделка на российском рынке.

ВТБ получил 16 млрд рублей от продажи части заблокированных активов
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По словам первого зампреда банка Дмитрия Пьянова, речь идет об активах, которые не покрывались обязательствами ВТБ перед нерезидентами.

При этом в банке не уточнили размер реализованных активов, как и покупателя. К сделке кредитная организация готовилась с начала 2024 года.

Пьянов разъяснил, что по форме это была переуступка прав требования по активам от ВТБ покупателю. Активы были реализованы со скидкой, размер которой также не называется. Однако Пьянов признал, что имел место существенный дисконт.

 «На рынке очень мало контрагентов, у которых есть избыток заблокированных обязательств над активами. Мы ищем по рынку второй год уже таких контрагентов, это говорит о том, что это рынок покупателя. В ситуации, когда это рынок покупателя, дисконт большой. В том числе и в государстве близится понимание, что эти активы невозвратные», — сказал топ-менеджер ВТБ, его слова приводит РБК.

По состоянию на конец 2023 года по собственным оценкам банка, объем замороженных активов составлял 900 млрд рублей.

Фото на обложке: Ilia Ulianov / Shutterstock

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