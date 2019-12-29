ВТБ объявил о выпуске цифровой карты

ВТБ вместе с Visa начал выпускать цифровые дебетовые карты в мобильном приложении «ВТБ-Онлайн». Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе банка.

Карта может быть оформлена в любой из трех валют: рубль, доллар или евро.

Пользователи смогут установить ПИН-код и способ уведомления о транзакциях, а также выбрать одну из опций бонусной программы.

Реквизиты цифровой карты можно посмотреть в «ВТБ-Онлайн». Карту можно добавить в кошелек Apple Pay или Google Pay для оплат в магазинах с помощью смартфона.

Цифровую кредитную карту ВТБ планирует выпустить в 2020 году.

«Цифровая карта выпускается в течение нескольких секунд и сразу готова к использованию. Это новый быстрый и безопасный способ получения карты для наших клиентов», – рассказал Никита Чугунов, старший вице-президент ВТБ.

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