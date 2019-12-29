ВТБ объявил о выпуске цифровой карты
ВТБ вместе с Visa начал выпускать цифровые дебетовые карты в мобильном приложении «ВТБ-Онлайн». Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе банка.
Карта может быть оформлена в любой из трех валют: рубль, доллар или евро.
Пользователи смогут установить ПИН-код и способ уведомления о транзакциях, а также выбрать одну из опций бонусной программы.
Реквизиты цифровой карты можно посмотреть в «ВТБ-Онлайн». Карту можно добавить в кошелек Apple Pay или Google Pay для оплат в магазинах с помощью смартфона.
Цифровую кредитную карту ВТБ планирует выпустить в 2020 году.
«Цифровая карта выпускается в течение нескольких секунд и сразу готова к использованию. Это новый быстрый и безопасный способ получения карты для наших клиентов», – рассказал Никита Чугунов, старший вице-президент ВТБ.
Фото: Artem Blinov / Shutterstock.com
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