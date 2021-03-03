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ВТБ проведет онлайн-митап о дизайн-системах

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

11 марта состоится онлайн-митап ВТБ на тему «Дизайн-система для digital-продуктов — ограничивает креатив или формирует потенциал развития?» Участие бесплатное, необходимо зарегистрироваться на сайте.

ВТБ проведет онлайн-митап о дизайн-системах

Дизайн-системы позволяют крупным компаниям обеспечивать консистентность дизайна и повышать скорость вывода качественных, проработанных решений на рынок, а также задавать четкие правила использования дизайн-элементов.

На онлайн-митапе ВТБ эксперты поговорят о том, зачем дизайн-системы нужны корпорациям и как они помогают дизайнерам и разработчикам работать эффективнее.

Перед участниками мероприятия выступят специалисты крупных компаний:

  • Андрей Иванов, начальник управления проектирования платформенных решений ВТБ;
  • Максим Галеев, ведущий дизайнер «ВТБ Онлайн»;
  • Екатерина Гостева, старший дизайнер «ВТБ Онлайн»;
  • Александр Свиридов, руководитель отдела мобильной разработки Ozon;
  • Мария Пшенкина, редактор контента Huawei AppGallery.

Подробности и регистрация доступны на странице онлайн-митапа.

Фото на обложке: Chaosamran_Studio / Shutterstock

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