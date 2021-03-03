ВТБ проведет онлайн-митап о дизайн-системах

11 марта состоится онлайн-митап ВТБ на тему «Дизайн-система для digital-продуктов — ограничивает креатив или формирует потенциал развития?» Участие бесплатное, необходимо зарегистрироваться на сайте.

Дизайн-системы позволяют крупным компаниям обеспечивать консистентность дизайна и повышать скорость вывода качественных, проработанных решений на рынок, а также задавать четкие правила использования дизайн-элементов.

На онлайн-митапе ВТБ эксперты поговорят о том, зачем дизайн-системы нужны корпорациям и как они помогают дизайнерам и разработчикам работать эффективнее.

Перед участниками мероприятия выступят специалисты крупных компаний:

Андрей Иванов , начальник управления проектирования платформенных решений ВТБ;

, начальник управления проектирования платформенных решений ВТБ; Максим Галеев , ведущий дизайнер «ВТБ Онлайн»;

, ведущий дизайнер «ВТБ Онлайн»; Екатерина Гостева , старший дизайнер «ВТБ Онлайн»;

, старший дизайнер «ВТБ Онлайн»; Александр Свиридов , руководитель отдела мобильной разработки Ozon;

, руководитель отдела мобильной разработки Ozon; Мария Пшенкина, редактор контента Huawei AppGallery.

Подробности и регистрация доступны на странице онлайн-митапа.

Фото на обложке: Chaosamran_Studio / Shutterstock