ВТБ проведет онлайн-митап о дизайн-системах

11 марта состоится онлайн-митап ВТБ на тему «Дизайн-система для digital-продуктов — ограничивает креатив или формирует потенциал развития?» Участие бесплатное, необходимо зарегистрироваться на сайте.
Дизайн-системы позволяют крупным компаниям обеспечивать консистентность дизайна и повышать скорость вывода качественных, проработанных решений на рынок, а также задавать четкие правила использования дизайн-элементов.
На онлайн-митапе ВТБ эксперты поговорят о том, зачем дизайн-системы нужны корпорациям и как они помогают дизайнерам и разработчикам работать эффективнее.
Перед участниками мероприятия выступят специалисты крупных компаний:
- Андрей Иванов, начальник управления проектирования платформенных решений ВТБ;
- Максим Галеев, ведущий дизайнер «ВТБ Онлайн»;
- Екатерина Гостева, старший дизайнер «ВТБ Онлайн»;
- Александр Свиридов, руководитель отдела мобильной разработки Ozon;
- Мария Пшенкина, редактор контента Huawei AppGallery.
Подробности и регистрация доступны на странице онлайн-митапа.
Фото на обложке: Chaosamran_Studio / Shutterstock
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