ВТБ приглашает на онлайн-митап по искусственному интеллекту

Евгения Хрисанфова
23 декабря состоится онлайн-митап «Дао искусственного интеллекта: баланс простого и сложного». Эксперты ВТБ расскажут, как понять, когда нейросети не нужны для решения задачи, и поделятся лайфхаками применения машинного обучения. Участие бесплатно, необходима регистрация.
ВТБ приглашает на онлайн-митап по искусственному интеллектуЕвгения Хрисанфова
Спикеры поделятся опытом использования инструментов на основе технологий искусственного интеллекта и расскажут, как выстроить взаимодействие ИИ-команд.
В программе:
- Николай Попов представит доклад на тему «Скажем “нет” сложным моделям: как отказаться от соблазна» и объяснит, почему трудоемкие нейросети не всегда нужны.
- Юрий Карев расскажет о применении методов DevOps в сфере машинного обучения и об эффективной работе команд.
- Анна Ширшова даст несколько советов о том, как правильно использовать технологии машинного обучения.
- Алексей Рябых выступит с докладом «Не BERTом единым: интерпретируемые модели связи временных рядов и текстовой информации» и расскажет, что еще можно использовать для решения задач, кроме алгоритма от Google.
Онлайн-митап пройдет с 18:30 до 20:00. Узнать подробности и зарегистрироваться для участия можно на сайте мероприятия.
Фото на обложке: ktsdesign / Shutterstock
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