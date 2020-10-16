Митап по роботизации: ВТБ приглашает крупных игроков рассказать о кейсах RPA
28 октября состоится «RPA-митап: как решать задачи бизнеса быстро и экономно». Эксперты ВТБ, МТС и РЖД-Технологий поделятся опытом роботизации и расскажут, как внедрение RPA-решений трансформирует внутренние процессы и влияет на бизнес-показатели. Участие бесплатное, необходимо пройти регистрацию.
Роботизация (RPA, robotic process automation) позволяет освободить сотрудников от рутинных — и для более интересных и важных задач и значительно ускорить многие внутренние процессы за счет их автоматизации.
На митапе перед участниками выступят эксперты по роботизации и представители крупных компаний:
- Олег Тихомиров, руководитель стрима RPA ВТБ, расскажет о стратегии RPA в крупной корпорации;
- Дмитрий Жиденко, заместитель генерального директора, директор проектного офиса компании «РЖД-Технологии», обсудит потенциал RPA и модель монетизации;
- Антон Каранов, директор управления развития риск-технологий и процессов ВТБ, представит доклад на тему «Роботы на службе банковских рисков»;
- Ольга Мамкина, руководитель направления цифровизации процессов продаж массового рынка фиксированного бизнеса МТС, расскажет о роботизации процессов продаж и обслуживания.
Зарегистрироваться для участия можно по ссылке.
Мероприятие пройдет в рамках серии митапов Fintech Talks от ВТБ. На открытых встречах с представителями бизнеса и IT-специалистами эксперты делятся опытом внедрения технологий в компаниях.
Фото на обложке: SeventyFour / Shutterstock
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter