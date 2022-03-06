Financial Times: ВТБ планирует покинуть европейский рынок

Попавший под санкции ВТБ намерен выйти с европейского рынка, где он занимался инвестиционно-банковской деятельностью в Великобритании и розничной банковской деятельностью в Германии.

Об этом изданию Financial Times сообщил источник, близкий к разработке плана.

«Мы пытаемся сделать это так быстро, как можем, но ведение деятельности в Европе намного сложнее, чем в Великобритании. Мы делаем все возможное, чтобы вернуть клиентам деньги», — рассказал газете собеседник.

По информации британского издания, в Германии у ВТБ 16 тысяч клиентов, на которых приходилась большая часть вкладов европейских клиентов банка объемом в €4 млрд.

В одно время число сотрудников лондонского отделения ВТБ достигало 500 человек, позднее их количество было сокращено до 120. В отделении банка в германском Франкфурте, по данным FT, трудятся 230 работников, в швейцарском Цуге, где банк занимается операциями на товарно-сырьевых рынках, — 60 человек, в Австрии — 30.