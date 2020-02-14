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ВТБ получил награду как «Лучший брокер 2019»

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Платформа «ВТБ Капитал Инвестиции» получила награду Московской биржи «Лучший брокер 2019». Награда была присуждена по итогам ежегодного конкурса «Лучший частный инвестор». 47 участников, занявших с 1 по 100 место в основном зачете, являются клиентами ВТБ. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе банка.

ВТБ получил награду как «Лучший брокер 2019»

В кредитной организации отметили, что «ВТБ Капитал Инвестиции» удостаиваются звания «Лучший брокер» третий год подряд.

По данным банка, приложение представляет собой полноценный торговый терминал и дает доступ к торговле более 5000 инструментами. Также у клиентов есть бесплатный доступ к аналитике.

Платформа «ВТБ Капитал Инвестиции» включает в себя:

  • управляющую компанию для российских и международных инвесторов «ВТБ Капитал Управление Инвестициями»; 
  • департамент брокерского обслуживания банка ВТБ, оказывающий брокерские услуги розничным клиентам;
  • брокерское направление для институциональных инвесторов «ВТБ Капитал Брокер»;
  • «ВТБ Капитал Форекс».
Фото: Ilia Ulianov / Shutterstock.com

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Премия Mapic Russia awards

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