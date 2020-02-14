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ВТБ получил награду как «Лучший брокер 2019»
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Анна Оленькова
Платформа «ВТБ Капитал Инвестиции» получила награду Московской биржи «Лучший брокер 2019». Награда была присуждена по итогам ежегодного конкурса «Лучший частный инвестор». 47 участников, занявших с 1 по 100 место в основном зачете, являются клиентами ВТБ. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе банка.
ВТБ получил награду как «Лучший брокер 2019»Анна Оленькова
В кредитной организации отметили, что «ВТБ Капитал Инвестиции» удостаиваются звания «Лучший брокер» третий год подряд.
По данным банка, приложение представляет собой полноценный торговый терминал и дает доступ к торговле более 5000 инструментами. Также у клиентов есть бесплатный доступ к аналитике.
Платформа «ВТБ Капитал Инвестиции» включает в себя:
- управляющую компанию для российских и международных инвесторов «ВТБ Капитал Управление Инвестициями»;
- департамент брокерского обслуживания банка ВТБ, оказывающий брокерские услуги розничным клиентам;
- брокерское направление для институциональных инвесторов «ВТБ Капитал Брокер»;
- «ВТБ Капитал Форекс».
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