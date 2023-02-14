Структура ВТБ отказалась от лицензии в Сингапуре, выяснил «Интерфакс». Документ необходим для проведения финансовых операций на рынке страны.
Филиалом в Сингапуре владела британская «дочка» ВТБ — VTB Capital PLC. Организация оказывала инвестиционные услуги, но после введения санкций ей не удалось найти банк для открытия счетов. Из-за этого долги не были погашены вовремя. В конце 2022 года внешнее управление над VTB Capital получила компания Teneo.
В Сингапурском офисе работало около десяти сотрудников, они обеспечивали для VTB Capital функцию бэк-офиса. Филиал получал банковскую лицензию, позволяющую вести инвестиционную деятельность, принимать депозиты и выдавать кредиты. Сейчас офис завершает работу в стране.
Чистый убыток VTB Capital за 11 месяцев 2022 года оценивается в $38,8 млн. По состоянию на конец ноября активы компании снизились с $1,8 млрд до $1,3 млрд.
В марте прошлого года Сингапур наряду с рядом других государств ввел в отношении РФ санкции, которые затронули в том числе ВТБ.
Фото на обложке: The Light Lab /
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