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ВТБ запустил переводы по номеру телефона на счета и карты физлиц в Таджикистан

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

ВТБ сообщил о расширении сервиса трансграничных переводов по номеру телефона в дружественные страны. Теперь российские розничные клиенты могут сделать переводы на счет или карту физлица в Таджикистан, говорится в сообщении банка.

ВТБ запустил переводы по номеру телефона на счета и карты физлиц в Таджикистан

До конца 2023 года банк планирует нарастить общий объем таких переводов до 1,5 млрд рублей.

Сейчас ВТБ также предлагает услугу переводов по номеру телефона в Армению, Киргизию и Узбекистан.

Перевод осуществляется с рублевого счета клиента-физического лица, который был открыт в ВТБ. На карту или счет в Таджикистане деньги зачисляются мгновенно в валюте получателя.

Банк перед подтверждением перевода покажет зачисленную сумму и сумму комиссии.

Фото на обложке: Unsplash

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