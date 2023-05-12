ВТБ сообщил о расширении сервиса трансграничных переводов по номеру телефона в дружественные страны. Теперь российские розничные клиенты могут сделать переводы на счет или карту физлица в Таджикистан, говорится в сообщении банка.

ВТБ запустил переводы по номеру телефона на счета и карты физлиц в Таджикистан