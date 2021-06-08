ВТБ запускает новую систему регистрации ИТ-событий на базе ИИ

ВТБ развернул платформу для сбора, хранения, обработки и анализа журналов (Log Storage System) в рамках создания новой системы регистрации ИТ-событий на базе ИИ.
В качестве основы нового решения банк выбрал платформу сбора и обработки данных от российской компании Arenadata. В ВТБ рассчитывают, что это снизит стоимость владения инфраструктурой хранения, обработки и анализа журналов в два раза, а также позволит повысить надежность информационных систем.
Кроме того, по расчётам специалистов, выявление источника нештатных ситуаций ускорится максимум в два раза, а инструменты ML позволят проводить предиктивный анализ для предотвращения сбоев.
Пока завершён первый этап внедрения платформы, который предполагает внедрение и тестирование нового хранилища для сбора событий из трёх внутрибанковских информационных систем. Продолжается интеграция с инфраструктурными сервисами, тестирование дополнительного функционала и подключение новых источников данных микросервисных платформ банка.
На следующем этапе будет создана полноценная интеллектуальная система сбора и анализа логов, способная классифицировать и агрегировать события, выявлять аномалии, находить взаимосвязи между событиями и отслеживать тренды, автоматически регистрировать инциденты на основе анализа исторических данных за период от нескольких месяцев до нескольких лет с применением моделей машинного обучения.
Ожидается, что к концу 2021 года объём хранилища логов ВТБ составит не менее 1 петабайта. Новая платформа будет интегрирована с сотней внутрибанковских источников.
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Фото: rbc-daily/Depositphotos
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