До 30 банков «из зоны риска» покинут рынок в 2022 году

В 2022 году до 30 российских банков покинут рынок. Среди причин — отзыв лицензий, добровольная ликвидация и присоединение к другим банкам. Количество уязвимых банков еще может увеличиться.
Аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА» заметили снижение индекса здоровья банковского сектора до 91,2% на 1 января 2022 года. Это произошло впервые с конца 2019 года, сообщил РБК.
Специалисты агентства не прогнозировали дефолты конкретных организаций, только вычислили «математическое ожидание уходов с рынка». В расчетную базу индекса вошли 339 кредитных компаний.
Значение индикатора соответствует доле участников рынка, которые останутся финансово устойчивыми в течение ближайших 12 месяцев. Поэтому эксперты допустили, что до 30 банков могут прекратить работу в России до конца года. Здесь они подразумевают отзыв лицензий, добровольную ликвиацию и присоединение к другим банкам.
Чтобы укрепить финансовую устойчивость до конца года банкам стоит решить несколько задач:
- удержать целевой уровень чистой процентной маржи на фоне роста ставок на рынке и удорожания фондирования;
- найти новые драйверы процентного дохода в условиях замедления потребкредитования и ипотеки;
- пересмотреть риск-политику из-за предполагаемого увеличения дефолтности клиентов;
- снизить чувствительность к переоценке ценных бумаг в портфелях;
- обеспечить устойчивость привлечения средств.
В январе этого года из-за волатильности на финансовых рынках российские банки отразили отрицательную переоценку долговых ценных бумаг в размере 250 млрд рублей, следует из данных Центробанка. Это больше первоначального прогноза регулятора. Из полученной суммы убытки в 50 млрд рублей виден в прибыли — финансовый результат всего подразделения составил 164 млрд рублей. Остальные 200 млрд рублей повлияли на балансовый капитал банков: в январе он сократился на 159 млрд рублей, до 11,8 трлн рублей. Банк России допустил снижение нормативов достаточности и запаса капитала организаций в январе.
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Фото на обложке: fizkes /
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