«Вы сможете зайти через 30 минут»: Минцифры объяснило сбой на Госуслугах

В Минцифры объяснили масштабный сбой на портале «Госуслуги». По данным пользователей, при попытке зайти на сайт им предлагается подождать от 5 до 30 минут. В ведомстве заявили, что сайт недоступен из-за запуска новых услуг.
Утром в пятницу в Сети появились сообщения о масштабном сбое в работе портала «Госуслуги». Попытка зайти на сайт и получить услугу оканчивается фиаско, пишут пользователи.
Некоторым программа предлагает подождать и повторить попытку через пять минут. Так, при попытке редактора RB.ru зайти в личный кабинет на портале, вылетело сообщение:
«Вы сможете зайти через 30 минут».
Также на сайте сообщается, что услуги в данный момент заказывают более 500 тысяч посетителей.
В Минцифры прокомментировали сбой, отметив, что портал может быть временно недоступен из-за запуска новых сервисов.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Российские производители просят Минпромторг не запрещать упаковку Doypack
- 2 Полезные сладости, синтетические лица, 3D-улыбка: кто привлек инвестиции в июне
- 3 Российские продавцы смогут автоматически загружать товары на AliExpress
- 4 Названы параметры, по которым большинство водителей выбирают АЗС
- 5 Большинство россиян против нового локдауна — исследование