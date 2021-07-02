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«Вы сможете зайти через 30 минут»: Минцифры объяснило сбой на Госуслугах

Новости
Анна Тимофеева
Анна Тимофеева

Глава новостного отдела RB

Анна Тимофеева

В Минцифры объяснили масштабный сбой на портале «Госуслуги». По данным пользователей, при попытке зайти на сайт им предлагается подождать от 5 до 30 минут. В ведомстве заявили, что сайт недоступен из-за запуска новых услуг. 

«Вы сможете зайти через 30 минут»: Минцифры объяснило сбой на Госуслугах

Утром в пятницу в Сети появились сообщения о масштабном сбое в работе портала «Госуслуги». Попытка зайти на сайт и получить услугу оканчивается фиаско, пишут пользователи. 

Некоторым программа предлагает подождать и повторить попытку через пять минут. Так, при попытке редактора RB.ru зайти в личный кабинет на портале, вылетело сообщение:

«Вы сможете зайти через 30 минут».

Также на сайте сообщается, что услуги в данный момент заказывают более 500 тысяч посетителей.

В Минцифры прокомментировали сбой, отметив, что портал может быть временно недоступен из-за запуска новых сервисов.

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Фото: RB.ru

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