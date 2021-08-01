Правительство выделит субсидии производителям электроники

Разработчики электронной компонентной базы (ЭКБ) и модулей на ее основе получат субсидии от федерального правительства. Порядок финансирования уже утвердил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Российские разработчики электроники могут подать заявку на получение государственной субсидии до 1 сентября, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства.

Речь идет об электронике широкого спектра применения (например, модулей для автомобилей и бытовой техники), а также нейропроцессорах для искусственного интеллекта.

Получить субсидии смогут проекты, которые получится разработать в течение пяти лет. Максимальная сумма выплат — 1,5 млрд рублей в год. При этом разработчики ЭКБ обязаны будут обеспечить выручку размером не менее половины выданной субсидии. Для организаций, занимающихся модулями, все еще ссерьезные — их выручка должна соответствовать всей сумме господдержки.

За счет субсидии можно будет покрыть 90% всех своих расходов (исследования, зарплаты сотрудникам, оснащение рабочих мест, разработку прототипов и первых пилотных серий). Уже в этом году разработчикам ЭКБ, чьи заявки одобрят, выделят 3 млрд рублей из бюджета по программе «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности».

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