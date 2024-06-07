Тендеры и госзакупки для малого бизнеса: как зарегистрироваться, выбрать закупку и кто может участвовать

Тендеры и госзакупки — отличная возможность для малого бизнеса. Важно понять, как зарегистрироваться и выбрать подходящую закупку. Это поможет увеличить доход и развить бизнес. Разобраться в том, что нужно, чтобы участвовать в тендерах, очень важно, чтобы не пропустить уникальные возможности. В статье узнаете, для чего нужен тендер, что делает тендер, какой счет нужен для госзакупок и что нужно для участия в тендерах.

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Что такое тендеры и какие они бывают

Закупки бывают закрытыми, когда заказчик работает только с приглашенными участниками. На открытых тендерах может участвовать кто угодно. Открытый тендер может быть конкурентным и нет (например, если только один участник может выполнить заказ).

Таким образом, чтобы получить заказы от правительства, надо обязательно участвовать в тендерах.

Закупки используются во многих других сферах, и вы зачастую столкнетесь с ним, если будете искать информацию о госзакупках.

По сути тендер — это просто торги, но важно, кто может выступить заказчиком в этих торгах. Госзакупки подразумевают закупки со стороны государственных органов и организаций. Таким образом тендер — это закупки, в которых заказчиком выступает государство или окологосударственные организации.

Рассмотрим, для чего нужны госзакупки:

Дело в том, что государственные органы и бюджетные учреждения обязаны провести тендер перед закупкой чего бы то ни было. Тот участник тендера, который предложит выгодные условия, побеждает и становится поставщиком. Взаимодействия с этими тендерами определяется 44-ФЗ.

Существуют закупки для компаний с госучастием. В таком случае заказчиком выступает компания, общество или учреждение, в котором 50% принадлежит государству или определенным корпорациям и дочерним организациям. Такие тендеры регулируются 223-ФЗ, но они также допускают положения о закупках самого заказчика.

Существуют закупки со стороны коммерческих организаций, которые регулируются самостоятельно заказчиком.

Проведение тендеров и выбор победителей

В тендерах есть две стороны: заказчик и поставщик. Он может быть и подрядчиком — наименование зависит от характера услуг или продуктов, которые поставщик предоставляет. С первой стороны находится государственная организация. Второй стороной может стать юридическое и физическое лицо.

Тендеры различаются по форме проведения:

На тендере, проводимом в форме электронного аукциона, скорее всего, победитель предложит самую низкую цену.

То же самое следует ожидать при запросе котировок.

На конкурсе победит тот, кто предложит самые лучшие условия.

Запросы предложений также учитывают все условия, предлагаемые потенциальным поставщиком.

Какие тендеры подходят малому и среднему бизнесу

Сейчас хорошее время для госзакупок и тендеров для малого бизнеса. В 2022 году государство обязало свои органы и организации закупать хотя бы 25% товаров и услуг у малого бизнеса. Сейчас хорошее время для госзакупок для малого бизнеса, потому что государство создает хорошие для него условия.

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Как подать заявку на участие в госзакупках без ошибок

Во многие сферы поставок (например, здравоохранение) малому и среднему бизнесу трудно попасть. Но государству требуется очень много закупок, например, в области:

строительства,

обслуживания и ремонта государственных машин,

поставок мебели,

предоставления охраны.

Участие в тендерах малого и среднего бизнеса очень приветствуется государством.

Поиск подходящего тендера

Что нужно, чтобы участвовать в госзакупках? Для начала нужно найти подходящие госзакупки. Ниже будет указан список платформ, на которых можно найти тендеры для малого бизнеса и других компаний. Если ищете тендер, нужно внимательно следить за этими платформами.

Альтернативой считается портал госзакупок, Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС). Там можно найти тендеры со всех платформ.

Как становятся участниками тендеров

Вот, что нужно для участия в госзакупках:

Документы, которые зависят от типа бизнеса и госзакупок.

Электронная подпись, потому что торговые площадки для тендеров в основном электронные. Обратитесь за подписью в специальные центры.

Регистрация на «Госуслугах». Если вы юридическое лицо, то понадобится две регистрации — сначала как физического лица, а затем юридического.

Если планируете пользоваться ЕИС, пройдите регистрацию и там с помощью вашего аккаунта на «Госуслугах».

Какие документы нужны для участия в госзакупках? Это очень сильно зависит от типа вашей компании и вида тендера. Некоторые госзакупки и тендеры для малого бизнеса требуют предоставления лицензий. ИП хватит паспорта и выписки из ЕГРИП, а небольшой компании придется предоставить выписки из ФНС и ОКВЭД.

Может потребоваться копия устава. Заказчик всегда заранее определяет, какие документы нужны, поэтому узнаете об этом, когда будете рассматривать заказы.

Для участия в тендере нужен особый счет, на который можно поместить обеспечение заявки. Это сумма, составляющая от 0,5% до 5% от ожидаемой суммы заказа. Таким образом, участник тендера доказывает серьезность своих намерений.

Как победить в тендере

Победа в тендере — важная задача для любой компании, которая стремится к развитию и увеличению прибыли. Чтобы выиграть тендер, нужно учитывать несколько ключевых моментов и следовать определенным шагам.

Внимательно прочитайте все документы, связанные с тендером. Важно понять требования заказчика, сроки выполнения работ, условия оплаты и другие важные моменты. Например, если заказчик требует определенный опыт работы, убедитесь, что у вашей компании есть нужная квалификация. Соберите документы, которые подтверждают вашу квалификацию и соответствие требованиям тендера. Это могут быть лицензии, сертификаты, отзывы клиентов и примеры выполненных проектов. Предложение должно быть не только выгодным, но и убедительным. Укажите, почему ваша компания лучше всего подходит для выполнения данной работы. Например, если у вас есть уникальные технологии или оборудование, обязательно укажите это. Установите справедливую и конкурентоспособную цену. Важно не занижать стоимость слишком сильно, чтобы не ухудшить качество выполнения работ, но и не завышать, чтобы оставаться конкурентоспособными. Проведите анализ рынка и изучите предложения конкурентов. Подавайте заявку вовремя и соблюдайте установленные сроки. Запоздалая подача документов может привести к дисквалификации. Например, если дедлайн подачи заявки — 1 июля, убедитесь, что все документы будут отправлены заранее. Если возникают вопросы по тендеру, не стесняйтесь обратиться к заказчику за разъяснениями. Это поможет избежать ошибок и недопонимания. Ваше предложение должно демонстрировать высокий уровень профессионализма. Подчеркните опыт вашей команды и успешные проекты. Например, если вы уже успешно завершили несколько крупных проектов, упомяните это в своем предложении. Заявка должна быть грамотно оформлена и хорошо структурирована. Используйте наглядные примеры, графики, схемы. Например, включите в заявку график выполнения работ или схемы технологических процессов. Включите в заявку подробный план выполнения работ с указанием сроков и этапов. Это покажет заказчику, что вы серьезно подходите к выполнению задачи и готовы к сотрудничеству. Например, вы можете указать, что первый этап работ будет завершен через три месяца после подписания контракта. Изучите предложения конкурентов, чтобы понять, какие сильные и слабые стороны у них есть. Это поможет вам выделиться и сделать свое предложение более привлекательным. Например, если конкурент предлагает более низкую цену, вы можете сделать акцент на качестве и скорости выполнения работ.

Победа в тендере требует тщательной подготовки и внимательного отношения к деталям. Следуя этим рекомендациям, можно увеличить свои шансы на успех и заключить выгодные контракты.

Зачем госзакупки бизнесу

Государство — надежный заказчик, и выполнение заказов для него — важный шаг в развитии бизнеса.

При условии, что вы действительно можете выполнить требуемые условия, подача заявки на такие тендеры никак не повредит бизнесу. Сумма, которая была отложена на обеспечение заявки, вернется обратно в случае неудачи. Поэтому госзакупки для малого бизнеса — стоящее занятие.

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Госзакупки поддерживают малый и средний бизнес. Есть даже тендеры специально для малого бизнеса. В таких условиях не приходится беспокоиться из-за конкуренции более крупных компаний. Государство хочет, чтобы малый и средний бизнес участвовал в тендерах. Поэтому даже если компания небольшая, участие в тендерах того стоит.

Как устроен процесс закупок

Проходит тендер примерно вот так.

На специальных сайтах заказчик заявляет о своем заказе.

Так как потенциальные поставщики также имеют доступ к этим сайтам, они просматривают заказы и выбирают те их них, которые им подходят, чтобы подать свое предложение.

Зачастую (особенно если стоимость закупок превышает 1 000 000 рублей) потребуется обеспечение заявки, которую вы поместите на специальный счет. Сумма, скорее всего, вернется. Исключения составляют случаи, когда победитель отказывается от участия — тогда обеспечение не возвращается.

Заказчик просматривает предложения и принимает решение, чаще всего, такое, которое поможет ему сэкономить деньги или иным образом имеет преимущества над другими заявками.

Проигравшим участникам возвращается обеспечение. Заказчик продолжает работу с победителем.

Что нужно для участия малого бизнеса в госзакупках

Итак, для участия в госзакупках требуются:

электронная подпись,

регистрация на «Госуслугах» и ЕИС,

документы, которые требует заказчик.

Порядок действий следующий:

следить за заказами на ЕИС,

подбирать подходящие заказы,

отправлять заявки с нужными документами,

изменять свои условия, если формат закупок это позволяет.

Зачастую для малого бизнеса предлагаются более выгодные условия. Например, обеспечение заявки может требовать меньшую сумму, чем для крупных компаний.

Иногда обеспечение и вовсе не требуется, но это возможно для участников, которые уже есть опыт госзакупок.

Площадки для госзакупок

ЕИС — удобная площадка для госзакупок. Там даже есть архивы уже выполненных сделок, что тоже может оказаться полезной информацией.

Госзакупки также используют ровно восемь других площадок, на которых также можно просматривать тендеры и подавать заявки.

Итоги/Главные мысли

Госзакупки позволяют государственным или муниципальным организациям получить товары и услуги. Эти закупки — отличная возможность благодаря надежности заказчиков.

Госзакупки доступны малому бизнесу. Участие малого бизнеса в госзакупках поощряется и требуется по закону, поэтому не бойтесь подавать заявку.

То, какие документы нужны для тендера, зависит от вида компании и госзакупок. Будьте внимательны — иногда потребуются лицензии.

Мониторьте ЕИС — именно там проще всего найти заказы.

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