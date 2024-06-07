Тендеры и госзакупки для малого бизнеса: как зарегистрироваться, выбрать закупку и кто может участвовать

Тендеры и госзакупки — отличная возможность для малого бизнеса. Важно понять, как зарегистрироваться и выбрать подходящую закупку. Это поможет увеличить доход и развить бизнес. Разобраться в том, что нужно, чтобы участвовать в тендерах, очень важно, чтобы не пропустить уникальные возможности.
В статье узнаете, для чего нужен тендер, что делает тендер, какой счет нужен для госзакупок и что нужно для участия в тендерах.
Содержание
- Что такое тендеры и какие они бывают
- Проведение тендеров и выбор победителей
- Какие тендеры подходят малому и среднему бизнесу
- Поиск подходящего тендера
- Как становятся участниками тендеров
- Как победить в тендере
- Зачем госзакупки бизнесу
- Как устроен процесс закупок
- Что нужно для участия малого бизнеса в госзакупках
- Площадки для госзакупок
- Итоги/Главные мысли
Что такое тендеры и какие они бывают
Закупки бывают закрытыми, когда заказчик работает только с приглашенными участниками. На открытых тендерах может участвовать кто угодно. Открытый тендер может быть конкурентным и нет (например, если только один участник может выполнить заказ).
Таким образом, чтобы получить заказы от правительства, надо обязательно участвовать в тендерах.
Закупки используются во многих других сферах, и вы зачастую столкнетесь с ним, если будете искать информацию о госзакупках.
По сути тендер — это просто торги, но важно, кто может выступить заказчиком в этих торгах. Госзакупки подразумевают закупки со стороны государственных органов и организаций. Таким образом тендер — это закупки, в которых заказчиком выступает государство или окологосударственные организации.
Рассмотрим, для чего нужны госзакупки:
- Дело в том, что государственные органы и бюджетные учреждения обязаны провести тендер перед закупкой чего бы то ни было. Тот участник тендера, который предложит выгодные условия, побеждает и становится поставщиком. Взаимодействия с этими тендерами определяется 44-ФЗ.
- Существуют закупки для компаний с госучастием. В таком случае заказчиком выступает компания, общество или учреждение, в котором 50% принадлежит государству или определенным корпорациям и дочерним организациям. Такие тендеры регулируются 223-ФЗ, но они также допускают положения о закупках самого заказчика.
- Существуют закупки со стороны коммерческих организаций, которые регулируются самостоятельно заказчиком.
Проведение тендеров и выбор победителей
В тендерах есть две стороны: заказчик и поставщик. Он может быть и подрядчиком — наименование зависит от характера услуг или продуктов, которые поставщик предоставляет. С первой стороны находится государственная организация. Второй стороной может стать юридическое и физическое лицо.
Тендеры различаются по форме проведения:
- На тендере, проводимом в форме электронного аукциона, скорее всего, победитель предложит самую низкую цену.
- То же самое следует ожидать при запросе котировок.
- На конкурсе победит тот, кто предложит самые лучшие условия.
- Запросы предложений также учитывают все условия, предлагаемые потенциальным поставщиком.
Какие тендеры подходят малому и среднему бизнесу
Сейчас хорошее время для госзакупок и тендеров для малого бизнеса. В 2022 году государство обязало свои органы и организации закупать хотя бы 25% товаров и услуг у малого бизнеса. Сейчас хорошее время для госзакупок для малого бизнеса, потому что государство создает хорошие для него условия.
Читайте по теме:
Госкомпании стали чаще использовать малый бизнес в качестве финансовых посредников
Как подать заявку на участие в госзакупках без ошибок
Во многие сферы поставок (например, здравоохранение) малому и среднему бизнесу трудно попасть. Но государству требуется очень много закупок, например, в области:
- строительства,
- обслуживания и ремонта государственных машин,
- поставок мебели,
- предоставления охраны.
Участие в тендерах малого и среднего бизнеса очень приветствуется государством.
Поиск подходящего тендера
Что нужно, чтобы участвовать в госзакупках? Для начала нужно найти подходящие госзакупки. Ниже будет указан список платформ, на которых можно найти тендеры для малого бизнеса и других компаний. Если ищете тендер, нужно внимательно следить за этими платформами.
Альтернативой считается портал госзакупок, Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС). Там можно найти тендеры со всех платформ.
Как становятся участниками тендеров
Вот, что нужно для участия в госзакупках:
- Документы, которые зависят от типа бизнеса и госзакупок.
- Электронная подпись, потому что торговые площадки для тендеров в основном электронные. Обратитесь за подписью в специальные центры.
- Регистрация на «Госуслугах». Если вы юридическое лицо, то понадобится две регистрации — сначала как физического лица, а затем юридического.
- Если планируете пользоваться ЕИС, пройдите регистрацию и там с помощью вашего аккаунта на «Госуслугах».
Какие документы нужны для участия в госзакупках? Это очень сильно зависит от типа вашей компании и вида тендера. Некоторые госзакупки и тендеры для малого бизнеса требуют предоставления лицензий. ИП хватит паспорта и выписки из ЕГРИП, а небольшой компании придется предоставить выписки из ФНС и ОКВЭД.
Может потребоваться копия устава. Заказчик всегда заранее определяет, какие документы нужны, поэтому узнаете об этом, когда будете рассматривать заказы.
Для участия в тендере нужен особый счет, на который можно поместить обеспечение заявки. Это сумма, составляющая от 0,5% до 5% от ожидаемой суммы заказа. Таким образом, участник тендера доказывает серьезность своих намерений.
Как победить в тендере
Победа в тендере — важная задача для любой компании, которая стремится к развитию и увеличению прибыли. Чтобы выиграть тендер, нужно учитывать несколько ключевых моментов и следовать определенным шагам.
- Внимательно прочитайте все документы, связанные с тендером. Важно понять требования заказчика, сроки выполнения работ, условия оплаты и другие важные моменты. Например, если заказчик требует определенный опыт работы, убедитесь, что у вашей компании есть нужная квалификация.
- Соберите документы, которые подтверждают вашу квалификацию и соответствие требованиям тендера. Это могут быть лицензии, сертификаты, отзывы клиентов и примеры выполненных проектов.
- Предложение должно быть не только выгодным, но и убедительным. Укажите, почему ваша компания лучше всего подходит для выполнения данной работы. Например, если у вас есть уникальные технологии или оборудование, обязательно укажите это.
- Установите справедливую и конкурентоспособную цену. Важно не занижать стоимость слишком сильно, чтобы не ухудшить качество выполнения работ, но и не завышать, чтобы оставаться конкурентоспособными. Проведите анализ рынка и изучите предложения конкурентов.
- Подавайте заявку вовремя и соблюдайте установленные сроки. Запоздалая подача документов может привести к дисквалификации. Например, если дедлайн подачи заявки — 1 июля, убедитесь, что все документы будут отправлены заранее.
- Если возникают вопросы по тендеру, не стесняйтесь обратиться к заказчику за разъяснениями. Это поможет избежать ошибок и недопонимания.
- Ваше предложение должно демонстрировать высокий уровень профессионализма. Подчеркните опыт вашей команды и успешные проекты. Например, если вы уже успешно завершили несколько крупных проектов, упомяните это в своем предложении.
- Заявка должна быть грамотно оформлена и хорошо структурирована. Используйте наглядные примеры, графики, схемы. Например, включите в заявку график выполнения работ или схемы технологических процессов.
- Включите в заявку подробный план выполнения работ с указанием сроков и этапов. Это покажет заказчику, что вы серьезно подходите к выполнению задачи и готовы к сотрудничеству. Например, вы можете указать, что первый этап работ будет завершен через три месяца после подписания контракта.
- Изучите предложения конкурентов, чтобы понять, какие сильные и слабые стороны у них есть. Это поможет вам выделиться и сделать свое предложение более привлекательным. Например, если конкурент предлагает более низкую цену, вы можете сделать акцент на качестве и скорости выполнения работ.
Победа в тендере требует тщательной подготовки и внимательного отношения к деталям. Следуя этим рекомендациям, можно увеличить свои шансы на успех и заключить выгодные контракты.
Зачем госзакупки бизнесу
Государство — надежный заказчик, и выполнение заказов для него — важный шаг в развитии бизнеса.
При условии, что вы действительно можете выполнить требуемые условия, подача заявки на такие тендеры никак не повредит бизнесу. Сумма, которая была отложена на обеспечение заявки, вернется обратно в случае неудачи. Поэтому госзакупки для малого бизнеса — стоящее занятие.
Читайте по теме:
Как участвовать в закупках? Инструкция для начинающих
Работать с госзакупками непросто. Как обеспечить поставку и избежать проблем?
Госзакупки поддерживают малый и средний бизнес. Есть даже тендеры специально для малого бизнеса. В таких условиях не приходится беспокоиться из-за конкуренции более крупных компаний. Государство хочет, чтобы малый и средний бизнес участвовал в тендерах. Поэтому даже если компания небольшая, участие в тендерах того стоит.
Как устроен процесс закупок
Проходит тендер примерно вот так.
- На специальных сайтах заказчик заявляет о своем заказе.
- Так как потенциальные поставщики также имеют доступ к этим сайтам, они просматривают заказы и выбирают те их них, которые им подходят, чтобы подать свое предложение.
- Зачастую (особенно если стоимость закупок превышает 1 000 000 рублей) потребуется обеспечение заявки, которую вы поместите на специальный счет. Сумма, скорее всего, вернется. Исключения составляют случаи, когда победитель отказывается от участия — тогда обеспечение не возвращается.
- Заказчик просматривает предложения и принимает решение, чаще всего, такое, которое поможет ему сэкономить деньги или иным образом имеет преимущества над другими заявками.
- Проигравшим участникам возвращается обеспечение. Заказчик продолжает работу с победителем.
Что нужно для участия малого бизнеса в госзакупках
Итак, для участия в госзакупках требуются:
- электронная подпись,
- регистрация на «Госуслугах» и ЕИС,
- документы, которые требует заказчик.
Порядок действий следующий:
- следить за заказами на ЕИС,
- подбирать подходящие заказы,
- отправлять заявки с нужными документами,
- изменять свои условия, если формат закупок это позволяет.
Зачастую для малого бизнеса предлагаются более выгодные условия. Например, обеспечение заявки может требовать меньшую сумму, чем для крупных компаний.
Иногда обеспечение и вовсе не требуется, но это возможно для участников, которые уже есть опыт госзакупок.
Площадки для госзакупок
ЕИС — удобная площадка для госзакупок. Там даже есть архивы уже выполненных сделок, что тоже может оказаться полезной информацией.
Госзакупки также используют ровно восемь других площадок, на которых также можно просматривать тендеры и подавать заявки.
- ЭТП ГПБ,
- «Агентство по государственному заказу Республики Татарстан»,
- ТЭК-Торг,
- РАД,
- «Сбер А»,
- Росэлторг,
- РТС-тендер,
- «Фабрикант».
Итоги/Главные мысли
- Госзакупки позволяют государственным или муниципальным организациям получить товары и услуги. Эти закупки — отличная возможность благодаря надежности заказчиков.
- Госзакупки доступны малому бизнесу. Участие малого бизнеса в госзакупках поощряется и требуется по закону, поэтому не бойтесь подавать заявку.
- То, какие документы нужны для тендера, зависит от вида компании и госзакупок. Будьте внимательны — иногда потребуются лицензии.
- Мониторьте ЕИС — именно там проще всего найти заказы.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Правительство продлит механизм параллельного импорта на 2025 год
- 2 УК «Роснано» решила обанкротить, а не ликвидировать принадлежащий ей неработающий «Оптоган»
- 3 Код бюджетной классификации (КБК), где его узнать и как указать
- 4 Промышленные кластеры: что это за форма господдержки для бизнеса
- 5 Автономная некоммерческая организация (АНО) — что это и для чего открывают
ВОЗМОЖНОСТИ
09 июня 2024
10 июня 2024
14 июня 2024