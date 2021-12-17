Специалисты по делопроизводству больше других хотят сменить профессию — исследование

Специалисты по делопроизводству больше других оказались недовольны своей профессией и намерены сменить ее в следующем году, показало исследование. Эксперты связывают это с тем, что документооборот постепенно автоматизируется и специалисты по нему становятся невостребованными.
Результатами собственного исследования о желании россиян сменить профессию с RB поделились специалисты образовательного проекта Setters Education. Респондентами выступили свыше 1 тыс. россиян в возрасте старше 18 лет.
Исследование показало, что 52% специалистов по делопроизводству хотят сменить квалификацию в следующем году и освоить навыки проектного менеджмента и маркетинга. Делопроизводители, по мнению экспертов, становятся невостребованной специальности вследствие перехода на автоматизированный документооборот.
Доля респондентов, желающих уйти из сферы продаж, составила 45%. Также 39% юристов выразили желание сменить профессию. Больше других довольны своей текущей профессией PR-специалисты – только 12% среди них хотят переквалифицироваться.
Вцелом каждый четвертый россиянин хочет в следующем году освоить новую специальность, а их текущая должность устраивает только 3% респондентов.
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Фото на обложке: Rawpixel.com /
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