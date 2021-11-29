Российско-швейцарская компания WayRay разработала электромобиль с голографическим AR-остеклением

Швейцарская компания с российскими корнями WayRay представила в Мюнхене электромобиль с голографическим AR-остеклением для игр и развлечений во время поездок, сообщила пресс-служба компании. Электрокар обеспечивает до 600 км запаса хода на электротяге и разгоняется до 200 км/ч. По словам разработчиков, этот автомобиль разработан специально для зумеров

WayRay Holograktor разработан для новой бизнес-модели перевозки пассажиров — авто спроектировано с фокусом на взаимодействие с контентом, пояснили в компании.

«Этот автомобиль разработан специально для зумеров. Для людей, которые хотят играть в игры, создавать и потреблять контент. Идея в том, что вы можете выбрать Uber Black, Uber SUV или Uber Holograktor, и если вы выберете последний, ваша поездка будет частично оплачена рекламным контентом», — сообщил основатель WayRay Виталий Пономарев.

Трехместный автомобиль WayRay Holograktor может управляться как водителем внутри машины, так и дистанционно через 5G и космический интернет. Автомобиль создан с нуля и разработан вокруг голографических дисплеев нового поколения True AR™.

У каждого пассажира открывается вид на несколько голографических дисплеев дополненной реальности спереди и сбоку, каждое сиденье оснащено джойстиками для игр и взаимодействия с контентом.

Технология True AR™ предоставляет возможности для создания виртуального контента, управления насыщенностью цветов и точности позиционирования виртуальных объектов в пространстве.

По данным WayRay, в настоящее время компания является единственной в отрасли, способной разрабатывать и производить сложные дисплеи дополненной реальности (Deep Reality Display) на основе голографических оптических элементов, а также отображать контент в реальном времени вокруг автомобиля с помощью собственного программного обеспечения.

Holograktor со своей колесной базой 2880 мм обеспечивает до 600 км запаса хода на электротяге. Время разгона до 100 км/ч составит 3,9 секунды, максимальная скорость нового авто — 200 км/ч. При этом его длина — 4416 мм, что короче компактного внедорожника, но намного просторнее внутри.

Автомобиль Holograktor был разработан в сотрудничестве с дизайнером гиперкаров Сашей Селипановым и командой дизайнеров и инженеров WayRay. Причиной треугольных форм и четких линий является отсылка к русскому наследию основателя WayRay Виталия Пономарева и Саши Селипанова.

«Мы хотели создать визуальный язык для WayRay, взяв за основу именно русский конструктивизм», — отметил Селипанов.

Основатель WayRay Виталий Пономарев утверждает, что Holograktor — первое массовое устройство для созидания и взаимодействия с метавселенной.

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Фото: WayRay