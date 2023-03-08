Число женщин-предпринимательниц на Wildberries выросло за год с 53% до 56%

В преддверии Международного женского дня аналитическая служба Wildberries собрала статистику по участию предпринимательниц в онлайн-торговле на маркетплейсе. Помимо общих цифр, которые показывают, что за 2022 год доля женщин в этом бизнесе выросла с 53 до 56%, исследователи выяснили, в какую продукцию активнее вкладывается прекрасный пол и как оценивает перспективы на 2023 год.

Среди самых интересных наблюдений и выводов можно отметить аналитику по возрасту, поскольку за календарный год тут произошли серьезные изменения:

доля представительниц онлайн-бизнеса в возрасте до 35 лет увеличилась до 72% (а ранее была 51%),

и увеличилось число предпринимательниц младше 25 лет (их стало около 14%).

Ожидаемыми оказались женские предпочтения в выборе продукции на продажу:

одежду, обувь и аксессуары продает 40% предпринимательниц,

товары для дома и ремонта — 21%,

детские товары — 10%.

Прерогативу продавать более дорогостоящие товары вроде бытовой техники и электроники они предоставляют мужчинам (такую продукцию в 2 раза чаще реализуют мужчины).

При этом дамы весьма критично относятся к своим достижениям, но не теряют надежды на лучшее, ожидая в 2023 году роста и развития:

порядка 35% опрошенных считают, что не достигли своих первоначальных целей за 2022 год (у мужчин подобных ответов на 6% меньше),

и все же 46% опрошенных предпринимательниц намерены расширить собственное производство или объемы закупок,

35% заинтересованы в диверсификации категорий товаров на продажу (будут осваивать новые ниши и изучать другие бренды),

8% будут осваивать дополнительные каналы продаж,

а еще 5% думают о повышении квалификации и расширении компетенций в онлайн-бизнесе за счет дополнительного образования.

RB желает всем предпринимательницам успехов и поздравляет с Международным женским днем.

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