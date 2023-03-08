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Число женщин-предпринимательниц на Wildberries выросло за год с 53% до 56%

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Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

В преддверии Международного женского дня аналитическая служба Wildberries собрала статистику по участию предпринимательниц в онлайн-торговле на маркетплейсе. Помимо общих цифр, которые показывают, что за 2022 год доля женщин в этом бизнесе выросла с 53 до 56%, исследователи выяснили, в какую продукцию активнее вкладывается прекрасный пол и как оценивает перспективы на 2023 год.

Число женщин-предпринимательниц на Wildberries выросло за год с 53% до 56%

Среди самых интересных наблюдений и выводов можно отметить аналитику по возрасту, поскольку за календарный год тут произошли серьезные изменения:

  • доля представительниц онлайн-бизнеса в возрасте до 35 лет увеличилась до 72% (а ранее была 51%),
  • и увеличилось число предпринимательниц младше 25 лет (их стало около 14%).

Ожидаемыми оказались женские предпочтения в выборе продукции на продажу:

  • одежду, обувь и аксессуары продает 40% предпринимательниц,
  • товары для дома и ремонта — 21%,
  • детские товары — 10%.

Прерогативу продавать более дорогостоящие товары вроде бытовой техники и электроники они предоставляют мужчинам (такую продукцию в 2 раза чаще реализуют мужчины).

При этом дамы весьма критично относятся к своим достижениям, но не теряют надежды на лучшее, ожидая в 2023 году роста и развития:

  • порядка 35% опрошенных считают, что не достигли своих первоначальных целей за 2022 год (у мужчин подобных ответов на 6% меньше),
  • и все же 46% опрошенных предпринимательниц намерены расширить собственное производство или объемы закупок,
  • 35% заинтересованы в диверсификации категорий товаров на продажу (будут осваивать новые ниши и изучать другие бренды),
  • 8% будут осваивать дополнительные каналы продаж,
  • а еще 5% думают о повышении квалификации и расширении компетенций в онлайн-бизнесе за счет дополнительного образования.

RB желает всем предпринимательницам успехов и поздравляет с Международным женским днем.

Фото на обложке: Unsplash

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