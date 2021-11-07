WhatsApp работает над запуском «Сообществ»

В мессенджере WhatsApp в скором времени могут появиться «Сообщества». Датамайнеры нашли информацию о новой функции в коде свежего обновления приложения.

Впервые о возможном появлении «Сообществ» в WhatsApp в середине октября рассказал портал XDA Developers. Теперь эту информацию подтвердил портал WABetaInfo. Отмечается, что «Сообщества» станут разделом, где администраторы смогут объединять другие группы и управлять ими.

«Сообщества» будут похожи по принципу работы на каналы в Discord, где в каждом канале могут быть подканалы — «комнаты».

Присоединиться к «сообществам» можно по пригласительной ссылке или QR-коду, также администраторы могут вручную пригласить пользователя из списка друзей.

Отличить «сообщества» от обычных групповых чатов пользователи смогут по иконке — значок «сообщества» будет иметь квадратную форму с округлениями по краям, в то время как иконки обычных групп останутся круглыми.

The Verge отмечает, что появление «Сообществ» позволит Meta сократить разрыв между WhatsApp и другими мессенджерами, такими как Telegram и Signal, особенно после скандала с изменением политики конфиденциальности.

Пока неизвестно, когда новая функция будет официально добавлена. Кроме того, интерфейс и функции «Сообществ» могут существенно измениться до старта бета-тестирования.

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