В WhatsApp* появилась возможность слушать голосовые сообщения вне чата

WhatsApp* добавил в бета-версию мессенджера возможность слушать голосовые сообщения, не находясь при этом внутри чата. При выходе из чата воспроизведение таких сообщений не будет прерываться. Также в мессенджер добавили опцию смены обоев для переписок.
В мессенджере WhatsApp появилась возможность слушать голосовые сообщения вне чата. Обновление доступно в бета-версии 2.2316.2.0 для всех пользователей.
Голосовые сообщения теперь можно прослушивать не находясь в активном чате с собеседником. Воспроизведение сообщений не будет прерываться, если пользователь сменит один чат на другой и продолжит общение с другим человеком.
Ранее WhatsApp позволил пользователям сохранять исчезающие сообщения с согласия отправителя, а также разрешил использовать один аккаунт на разных номерах телефона.
*WhatsApp принадлежит Meta Platforms, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ.
Фото на обложке: BestForBest /
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