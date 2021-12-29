Илон Маск рассказал, кто является возможным создателем биткоина

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск опроверг слухи о том, что именно он скрывается за псевдонимом Сатоши Накамото и является создателем биткоина. По мнению Маска, настоящим Сатоши Накамото может быть работающий в области информатики и криптографии американский ученый Ник Сабо.
По мнению Маска, идеи, которые продвигает Сабо, имеют много общего с принципами, лежащими в основе первой криптовалюты. Такое мнение Маск выразил в ходе подкаста с Лексом Фридманом.
Сабо в 2018 году разработал алгоритм децентрализованной цифровой валюты под названием «bit gold». Несмотря на то, что система не была реализована на практике, ее считают предшественником биткоина. Сам ученый отрицает свою причастность к разработке биткоина.
Стиль письма и темы, которые поднимал Сабо в области информатики и криптографии схожи с white paper биткоина, установили лингвисты Астонского университета в Бирмингеме.
Аналитики взяли за образец более 40 статей с сайта Сабо и, помимо прочего, заметили одну закономерность — в оригинальной статье Сатоши о биткоине часто встречается двойной пробел. Это может быть связано с использованием редактора LaTeX, для написания оригинала статьи перед его конвертацией в формат PDF. Аналогичная деталь есть и в материалах ученого.
28 декабря 2021 года бывший сотрудник SpaceX и Tesla Сахил Гупта в очередной раз заявил, что Илон Маск является создателем биткоина. Он и ранее говорил, что Маск — это Сатоши Накамото. По мнению Гупта, миллиардер с высокой вероятностью может быть создателем биткоина, поскольку у него были необходимые для этого ресурсы, знания и мотивация.
Под именем Сатоши Накамото скрывается анонимный разработчик или группа программистов, которые в 2008 году опубликовали документ Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. Через год был создан блокчейн биткоина и добыт первый блок.
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