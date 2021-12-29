Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Илон Маск рассказал, кто является возможным создателем биткоина

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск опроверг слухи о том, что именно он скрывается за псевдонимом Сатоши Накамото и является создателем биткоина. По мнению Маска, настоящим Сатоши Накамото может быть работающий в области информатики и криптографии американский ученый Ник Сабо.

Илон Маск рассказал, кто является возможным создателем биткоина

По мнению Маска, идеи, которые продвигает Сабо, имеют много общего с принципами, лежащими в основе первой криптовалюты. Такое мнение Маск выразил в ходе подкаста с Лексом Фридманом.

Сабо в 2018 году разработал алгоритм децентрализованной цифровой валюты под названием «bit gold». Несмотря на то, что система не была реализована на практике, ее считают предшественником биткоина. Сам ученый отрицает свою причастность к разработке биткоина.

Стиль письма и темы, которые поднимал Сабо в области информатики и криптографии схожи с white paper биткоина, установили лингвисты Астонского университета в Бирмингеме.

Аналитики взяли за образец более 40 статей с сайта Сабо и, помимо прочего, заметили одну закономерность — в оригинальной статье Сатоши о биткоине часто встречается двойной пробел. Это может быть связано с использованием редактора LaTeX, для написания оригинала статьи перед его конвертацией в формат PDF. Аналогичная деталь есть и в материалах ученого.

28 декабря 2021 года бывший сотрудник SpaceX и Tesla Сахил Гупта в очередной раз заявил, что Илон Маск является создателем биткоина. Он и ранее говорил, что Маск — это Сатоши Накамото. По мнению Гупта, миллиардер с высокой вероятностью может быть создателем биткоина, поскольку у него были необходимые для этого ресурсы, знания и мотивация.

Под именем Сатоши Накамото скрывается анонимный разработчик или группа программистов, которые в 2008 году опубликовали документ Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. Через год был создан блокчейн биткоина и добыт первый блок.

RB.RU организует встречу проекта Founders’ Mondays для начинающих и опытных предпринимателей. Дважды в месяц по понедельникам.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: Hi my name is Jacco / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Стоит ли майнить Chia на корпоративном оборудовании?
  2. 2 Стоит ли инвестировать в биткоин и конец хайпа вокруг блокчейна: финтех-дайджест
  3. 3 Что жизнеспособнее — криптовалюты или токены? Мнение эксперта
  4. 4 Майнинг в 2019 году. Можно ли получить прибыль?
  5. 5 Как офлайн-магазин элитных кроватей помог мне создать терминал для торговли на криптобиржах

ВОЗМОЖНОСТИ

30 декабря 2021

Всероссийский Стартап-Чемпионат StartChamp 2022

31 декабря 2021

Отбор лучших решений в сфере цифровых инноваций от «Интер РАО»

31 декабря 2021

Отбор стартапов от Aim Ventures

Все ВОЗМОЖНОСТИ

Популярное

Новости

Мосбиржа назвала лучшего частного инвестора года — его доходность превысила 1300% за 3 месяца

Новости

«Это рабство, а не работа»: сотрудники «Яндекс.Еды» начали забастовку и требуют изменить условия труда

Новости

Разработчик чат-ботов для подбора персонала HR Messenger привлек $1,2 млн от «Авито Работа»

Колонки

Как правильно благодарить клиентов за положительные отзывы в сети

Истории

Карьера в России глазами англичанина: «Могу сесть за трактор или вылечить корову. И это мне нравится больше офиса»