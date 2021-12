Илон Маск рассказал, кто является возможным создателем биткоина

По мнению Маска, идеи, которые продвигает Сабо, имеют много общего с принципами, лежащими в основе первой криптовалюты. Такое мнение Маск выразил в ходе подкаста с Лексом Фридманом.

Сабо в 2018 году разработал алгоритм децентрализованной цифровой валюты под названием «bit gold». Несмотря на то, что система не была реализована на практике, ее считают предшественником биткоина. Сам ученый отрицает свою причастность к разработке биткоина.

Стиль письма и темы, которые поднимал Сабо в области информатики и криптографии схожи с white paper биткоина, установили лингвисты Астонского университета в Бирмингеме.

Аналитики взяли за образец более 40 статей с сайта Сабо и, помимо прочего, заметили одну закономерность — в оригинальной статье Сатоши о биткоине часто встречается двойной пробел. Это может быть связано с использованием редактора LaTeX, для написания оригинала статьи перед его конвертацией в формат PDF. Аналогичная деталь есть и в материалах ученого.

28 декабря 2021 года бывший сотрудник SpaceX и Tesla Сахил Гупта в очередной раз заявил, что Илон Маск является создателем биткоина. Он и ранее говорил, что Маск — это Сатоши Накамото. По мнению Гупта, миллиардер с высокой вероятностью может быть создателем биткоина, поскольку у него были необходимые для этого ресурсы, знания и мотивация.

Под именем Сатоши Накамото скрывается анонимный разработчик или группа программистов, которые в 2008 году опубликовали документ Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. Через год был создан блокчейн биткоина и добыт первый блок.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!