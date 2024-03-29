Кикшеринг Whoosh к концу марта выкупил в рамках buyback акции на 60 млн рублей

Юрлицо сервиса кикшеринга Whoosh — ПАО «ВУШ Холдинг» — в рамках программы buyback в декабре выкупило свои акции на сумму 35,99 млн рублей, а с начала 2024 года — еще на 23,98 млн рублей. Об этом сообщается в отчетности компании по МСФО.

В штуках в декабре компания приобрела 174 372 акции, что составляет около 0,16% от уставного капитала. Еще 95 тыс. акций (примерно 0,09%) компания выкупила за период с 1 января по 25 марта 2024 года.

Таким образом, в общей сумме компания потратила на выкуп 59,97 млн рублей.

По состоянию на 27 марта 2024 года компания выкупила 269 тыс. бумаг, следует из материалов компании.

Совет директоров «ВУШ Холдинга» утвердил программу buyback в ноябре 2023 года. Максимальное число акций для выкупа — 1,5 млн штук (около 1,35% уставного капитала), что составляет треть от потребности для опционной программы. В презентации к отчетности за 2023 год сообщается, что текущий план — выкуп порядка 1 млн бумаг.

Программа buyback продлится до 31 мая 2025 года. Купленные бумаги используют для программы долгосрочной мотивации сотрудников, которая также утвердилив ноябре. Для нее планируется выкупить не более 4,5 млн бумаг (примерно 4% уставного капитала).

Whoosh разрабатывает технологические решения для микромобильного транспорта, является одним из крупнейших российских операторов одноименного кикшеринга.

Головная компания ПАО «ВУШ Холдинг» в декабре 2022 года провела IPO, в ходе которого привлекла 2,1 млрд рублей.

В ноябре 2023 года акционеры Whoosh утвердили дивидендную программу. За девять месяцев 2023 года компания инвесторам выплатила 1,14 млрд рублей.

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