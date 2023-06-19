Whoosh локализовал в России производство комплектующих для электросамокатов

Кикшеринговый сервис Whoosh заявил о локализации производства деталей для электросамокатов. Комплектующие производятся в России и уже задействованы во флоте самокатов в текущем сезоне, сообщил RB.RU представитель компании.
За счет локального производства вместе с другими оптимизационными инициативами компания намерена достигнуть 20%-ной экономии бюджета на комплектующие за второе полугодие 2023 года.
Компания организовала производство резиновых ковриков, грипс и заглушек грипс, декоративных накладок и других деталей. Отмечается, что эти комплектующие чаще всего подлежат замене при эксплуатации самокатов. Детали производятся с адаптированным дизайном, улучшенными материалами и показателями износостойкости.
Проект по локализации производства компании начался осенью 2022 года. В настоящее время от 30% до 90% флота, в зависимости от региона России, уже эксплуатируются с новыми деталями. В ближайшем будущем комплектующие будут использоваться в парке самокатов в СНГ.
В следующем сезоне компания планирует обновить до 100% флота запчастями, производство которых локализовано в России. Парк Whoosh в России и СНГ сейчас составляет 133 тыс. устройств.
Сервис аренды электросамокатов Whoosh в декабре 2022 года провел IPO и привлек 2,1 млрд рублей, которые запланировал потратить на рост парка и запуск собственной модели электросамоката с отечественными комплектующими. Компания заявляла о планах вывести на рынок собственную модель электросамоката в 2024 или 2025 году.
Фото на обложке: Unsplash
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