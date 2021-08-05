Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Сделать такое невозможно»: почему «вечные» блокноты подростков из Nuka до сих пор не вышли на рынок

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Украинские журналисты подготовили материал о судьбе стартапа Nuka, основанного тремя подростками из Киева. Они задумали создать «вечные» синтетические блокноты и собрали на этот проект $228 тысяч. Хоть блокноты обещали вывести на рынок в 2019 году, даже спонсоры проекта эти блокноты до сих пор не получили.

«Сделать такое невозможно»: почему «вечные» блокноты подростков из Nuka до сих пор не вышли на рынок

Статью о проекте Nuka, его основателях и судьбе их продукта подготовило издание mc.today. 

В Nuka задумали создать блокноты из синтетической бумаги, писать в которых можно карандашами из специального сплава, а стирать записи – эксклюзивно разработанным спреем.

Первую партию блокнотов основатели в лице 19-летней Катерины Михалко (она позже вышла из проекта из-за, в том числе личных, разногласий с партнерами), 19-летнего Никиты Владыкина и 22-летнего Евгения Шило обещали разослать спонсорам, которые дали им средства на разработку через краудфандинговые платформы в 2019 году. Nuka всего собрала $228 тысяч.

Однако в 2019 году и до сих пор блокноты так и не были произведены. Журналисты, пообщавшись с основателями, рассказали, что это произошло из-за множественных трудностей при производстве и разработке, связанных, в том числе, с пандемией коронавируса.

В статье говорится о неоднократных попытках разработать подходящий переплет для блокнота – его, по словам основателей, было трудно создать из-за того, что бумага синтетическая – технологии стандартной полиграфии для таких целей не подошли. Трудности с производством и поиском исполнителей возникли и при производстве карандашей и спрея для стирания записей в блокноте.

Но, говорится в статье со ссылкой на основателей Nuka, им все-таки удалось создать продукт ожидаемого качества. Первую партию из 300 блокнотов, которую должны были произвести еще в 2019 году, планируют получить в августе 2021 года и разослать спонсорам проекта.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: mc.today

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Создатели университетских технологических проектов могут подать заявку на участие в фестивале HSE Fest
  2. 2 Baring заходит в TravelTech, Phystech Ventures — в альтфуд, а Nexters на Nasdaq: российский венчур в июле
  3. 3 Что делать, когда ценный сотрудник решает уволиться
  4. 4 Российский сервис веб-аналитики Andata привлек $900 тысяч при оценке $5,9 млн
  5. 5 EdTech-платформа для женщин «Академия Перемен» получила оценку в 1 млрд рублей после последнего раунда инвестиций
Какие инструменты и сервисы работают для предпринимателей, а какие нет?
Подробный разбор в выпусках нового подкаста от МТС
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

05 августа 2021

CRM Hack

06 августа 2021

Чемпионат DigitalSkills 2021

08 августа 2021

MTS StartUp Hub

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма
ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма