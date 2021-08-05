«Сделать такое невозможно»: почему «вечные» блокноты подростков из Nuka до сих пор не вышли на рынок

Украинские журналисты подготовили материал о судьбе стартапа Nuka, основанного тремя подростками из Киева. Они задумали создать «вечные» синтетические блокноты и собрали на этот проект $228 тысяч. Хоть блокноты обещали вывести на рынок в 2019 году, даже спонсоры проекта эти блокноты до сих пор не получили.

Статью о проекте Nuka, его основателях и судьбе их продукта подготовило издание mc.today.

В Nuka задумали создать блокноты из синтетической бумаги, писать в которых можно карандашами из специального сплава, а стирать записи – эксклюзивно разработанным спреем.

Первую партию блокнотов основатели в лице 19-летней Катерины Михалко (она позже вышла из проекта из-за, в том числе личных, разногласий с партнерами), 19-летнего Никиты Владыкина и 22-летнего Евгения Шило обещали разослать спонсорам, которые дали им средства на разработку через краудфандинговые платформы в 2019 году. Nuka всего собрала $228 тысяч.

Однако в 2019 году и до сих пор блокноты так и не были произведены. Журналисты, пообщавшись с основателями, рассказали, что это произошло из-за множественных трудностей при производстве и разработке, связанных, в том числе, с пандемией коронавируса.

В статье говорится о неоднократных попытках разработать подходящий переплет для блокнота – его, по словам основателей, было трудно создать из-за того, что бумага синтетическая – технологии стандартной полиграфии для таких целей не подошли. Трудности с производством и поиском исполнителей возникли и при производстве карандашей и спрея для стирания записей в блокноте.

Но, говорится в статье со ссылкой на основателей Nuka, им все-таки удалось создать продукт ожидаемого качества. Первую партию из 300 блокнотов, которую должны были произвести еще в 2019 году, планируют получить в августе 2021 года и разослать спонсорам проекта.

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Фото: mc.today