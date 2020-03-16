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В московской сети Wi-Fi начали продавать рекламу

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Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Компания «МаксимаТелеком» начала продавать рекламу в городской сети Wi-Fi в Москве, сообщает «Коммерсантъ». Пользователи видят рекламу при авторизации в сети.

В московской сети Wi-Fi начали продавать рекламу

По данным столичной мэрии, сеть Moscow_WiFi_Free включает 18,5 тысяч точек. Каждый месяц к ней подключаются 700 тысяч человек. Городской Wi-Fi работает в пределах третьего транспортного кольца, а также в парках, музеях, библиотеках, кинотеатрах «Москино» и общежитиях вузов. 

«МаксимаТелеком» получила контракт на продажу рекламы в городской сети за 10 млн рублей. Компания уже продает рекламу в сетях Wi-Fi в «Аэроэкспрессах» и метро.

Привлечением рекламодателей займется «Квант» — совместное предприятие «МаксимаТелеком» и «Газпром-медиа». По данным системы «Контур-Фокус», за 2018 год «Квант» получил чистый убыток в размере 10,2 млн рублей. 

Эксперты оценили потенциальную годовую выручку от продажи рекламы в 6-18 млн рублей. Основной ценностью контракта они называют доступ к геолокации абонентов. 

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Фото: Popovphoto / Shutterstock

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