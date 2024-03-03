В Госдуме допустили блокировку «Википедии» из-за закона о VPN

Заместитель председателя Госдумы по информационной политике Антон Горелкин рассказал, что Роскомнадзор может заблокировать «Википедию» на территории России. Сервис нарушает новый закон, запрещающий рассказывать о способах обхода блокировок.

Об этом депутат написал в своем Telegram-канале. Ранее на этой неделе сервис «Руниверсалис» обратил внимание на статью «Что делать, если Википедия заблокирована», в которой в том числе предлагается использовать VPN на территории стран, где доступ к онлайн-энциклопедии ограничен властями.

Пресс-служба российского аналога «Википедии» подчеркнула, что «нарушений у ВП уже и без того вагон и маленькая тележка». Горелкин согласился, что вики-статья полностью соответствует критериям понятия «популяризации средств обхода блокировок».

1 марта 2024 года вступил в силу запрет на популяризацию средств обхода блокировок, в число которых входят VPN-сервисы.

«Законные основания для блокировки "Википедии" есть, осталось сделать так, чтобы это не вызвало резкого дискомфорта у пользователей», — написал политик.

Депутат Госдумы в очередной раз отметил, что отечественные аналоги способны заменить «Википедию», и эксперты Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) работают над техническим решением, с которым при нажатии на ссылку на статью «Википедии» пользователю предлагалось открыть ее вариант на одном из российских сервисов.

Осенью 2023 года Антон Горелкин предложил убрать «Википедию» из результатов поиска за нарушение закона «о приземлении». Тогда политик заявил, что «Руниверсалис» и «Рувики» не уступают «Википедии» в объеме информации, но «значительно превосходят ее по качеству и достоверности».

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