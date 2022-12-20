Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что «Википедию» в России планируют заменить порталом «Знания». Этот портал будет официально запущен в начале 2023 года.
«Наша главная цель — иметь собственный портал — "Знания", в нем сейчас уже подготовлено более 100 тыс. статей. Планируется, что портал будет запущен в начале 2023 года. Мы рекомендуем его к использованию вместо "Википедии"», — сообщил министр (цитата по РБК).
По словам Шадаева, власти не намерены полностью запрещать электронную энциклопедию, однако хотят добиться приоритетной выдачи ресурса «Знания» в поисковых запросах.
Сейчас в русскоязычной «Википедии» собрано более 1,877 млн статей.
Тестовая версия портала «Знания», которым планируется заменить «Википедию», уже доступна. Чтобы стать автором портала, нужно заполнить анкету, указав полное ФИО, звание, должность, область научных интересов и другие сведения.
Скриншот RB.RU
В мае 2022 года Роскомнадзор добавил фонд Wikimedia Foundation, который управляет «Википедией», в перечень иностранных предприятий, которые ведут деятельность в интернете на территории России. В текущем году компания также впервые получила несколько штрафов (каждый по 2–3 млн рублей) за отказ удалить недостоверные сведения о спецоперации на Украине.
Фото на обложке: Unsplash
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