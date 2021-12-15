Wildberries запустил чартерные грузовые авиаперевозки на Дальний Восток

Wildberries начал доставлять заказы частными чартерными перевозками, сообщила пресс-служба маркетплейса. Партнером компании стала авиакомпания AirBridgeCargo, входящая в группу компаний «Волга-Днепр».
Предполагается, что новая модель доставки позволит ускорить развитие e-commerce на Дальнем Востоке, благодаря чему жители удаленных регионов смогут получать свои заказы быстрее
Первый совместный чартерный рейс AirBridgeCargo и Wildberries состоялся в декабре 2021 года. Более 1,7 тыс. заказов общим весом 33,5 тыс. кг было доставлено из Москвы в Южно-Сахалинск на борту Boeing 747-8F.
Дальний Восток для Wildberries является одним из важнейших и перспективных регионов развития, отметили в компании. «Вместе с нашими партнерами мы планируем улучшить e-commerce инфраструктуру региона, открывая новые партнерские точки выдачи, и ускорить доставку заказов в труднодоступные места», — сообщила пресс-служба онлайн-ритейлера.
Параллельно с развитием чартерных грузоперевозок Wildberries наращивает и инфраструктуру на Дальнем Востоке. Со второй половины 2021 года в регионах страны действует программа открытия партнерских пунктов выдачи заказов. Для предпринимателей Wildberries предоставляет специальные субсидии, которые представляют собой получение повышенного вознаграждения от оборота брендированного пункта выдачи.
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Фото на обложке: StudioPortoSabbia /
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