Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Оборот партнерских точек выдачи заказов Wildberries составил 81,5 млрд рублей

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В 2021 году количество франчайзинговых пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries превысило 8,5 тыс., а их общий оборот составил примерно 81,5 млрд рублей. Об этом рассказали RB.ru в пресс-службе компании.

Оборот партнерских точек выдачи заказов Wildberries составил 81,5 млрд рублей

В декабре этот показатель обновил исторический максимум. За месяц продажи составили 25,5 млрд рублей, что на 41% больше показателей ноября.

Большая часть точек выдачи — около 6 тыс. — была открыта в 4 квартале. Самыми популярными локациями стали Московский регион, Санкт-Петербург, Воронеж, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Казань и Самара. 

Лидеры по объему продаж в декабре:

  • партнерские ПВЗ в Санкт-Петербурге (26,1 млн рублей),   
  • ПВЗ в Грозном (18 млн рублей);
  • ПВЗ в Краснообске (17,5 млн рублей); 
  • ПВЗ в Омске (15,9 млн рублей);
  • ПВЗ в Ангарске (15,7 млн рублей).

Wildberries предложил бизнесу открыть партнерские точки выдачи заказов в 2020 году, осенью прошлого года к программе присоединились Казахстан, Беларусь, Армения и Киргизия.

На начало этого года за пределами России работают свыше 120 точек по франчайзингу. Наибольший оборот партнерских точек выдачи в декабре 2021 года в рублевом эквиваленте был зарегистрирован в ПВЗ в Казахстане — в Алматы (30,8 млн рублей) и г. Нур-Султане (26,7 млн рублей).

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

15 топ-менеджеров, которые вывели свои компании на лидирующие позиции в рейтинге ESG.

Фото на обложке: BestPhotoPlus / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Куда идти стартапам в Казахстане
  2. 2 Тихая революция в контакт-центре: как отказаться от телефонии и перевести всех клиентов в чаты
  3. 3 Как я работала в рекламном агентстве в Казахстане: что удивило больше всего
  4. 4 «Казахстан – это Россия 15 лет назад». Как стартап из Караганды меняет местный рынок
  5. 5 Одиннадцать лайфхаков россиянина, который работает с Казахстаном
ArtTech — карта разработчиков арт-технологий
Все игроки российского рынка технологий для искусства
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

03 февраля 2022

BlockchainHack

07 февраля 2022

Sber500

07 февраля 2022

Акселератор Южного IT-Парка

07 февраля 2022

The Global AI Challenge

07 февраля 2022

TechTour

Все ВОЗМОЖНОСТИ