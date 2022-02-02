Оборот партнерских точек выдачи заказов Wildberries составил 81,5 млрд рублей

В 2021 году количество франчайзинговых пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries превысило 8,5 тыс., а их общий оборот составил примерно 81,5 млрд рублей. Об этом рассказали RB.ru в пресс-службе компании.
В декабре этот показатель обновил исторический максимум. За месяц продажи составили 25,5 млрд рублей, что на 41% больше показателей ноября.
Большая часть точек выдачи — около 6 тыс. — была открыта в 4 квартале. Самыми популярными локациями стали Московский регион, Санкт-Петербург, Воронеж, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Казань и Самара.
Лидеры по объему продаж в декабре:
- партнерские ПВЗ в Санкт-Петербурге (26,1 млн рублей),
- ПВЗ в Грозном (18 млн рублей);
- ПВЗ в Краснообске (17,5 млн рублей);
- ПВЗ в Омске (15,9 млн рублей);
- ПВЗ в Ангарске (15,7 млн рублей).
Wildberries предложил бизнесу открыть партнерские точки выдачи заказов в 2020 году, осенью прошлого года к программе присоединились Казахстан, Беларусь, Армения и Киргизия.
На начало этого года за пределами России работают свыше 120 точек по франчайзингу. Наибольший оборот партнерских точек выдачи в декабре 2021 года в рублевом эквиваленте был зарегистрирован в ПВЗ в Казахстане — в Алматы (30,8 млн рублей) и г. Нур-Султане (26,7 млн рублей).
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Фото на обложке: BestPhotoPlus /
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