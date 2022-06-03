Wildberries уличили в незаконной продаже рецептурных лекарств

Общественный деятель уличил Wildberries в незаконной продаже рецептурных лекарств. Лидер «Общественной потребительской инициативы» обвинил маркетплейс в нарушении сразу четырех законов и обратился с жалобой в прокуратуру.

Председатель организации «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов рассказал «Ленте.ру», что на Wildberries нелегально торгуют лекарствами, которые отпускаются только по рецепту.

Павлов рассказал, что нашел публикации о возможности купить на Wildberries лекарства, которые отпускаются только рецепту врача. По словам общественника, упаковки были перемаркированы и находились в свободной продаже.

Лидер «Общественной потребительской инициативы» указал, что в соответствии с данными системы «Честный знак» продаваемое лекарство числится проданным до его фактической перепродажи покупателю.

Олег Павлов уточнил, что таким образом Wildberries нарушил сразу четыре закона РФ. Он обратился в прокуратуру с жалобой на работу маркетплейса.

RB.RU направил запрос представителю Wildberries с просьбой прояснить ситуацию, но на момент публикации данного материала не получил ответа.

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