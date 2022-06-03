Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Wildberries уличили в незаконной продаже рецептурных лекарств

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Общественный деятель уличил Wildberries в незаконной продаже рецептурных лекарств. Лидер «Общественной потребительской инициативы» обвинил маркетплейс в нарушении сразу четырех законов и обратился с жалобой в прокуратуру.

Wildberries уличили в незаконной продаже рецептурных лекарств

Председатель организации «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов рассказал «Ленте.ру», что на Wildberries нелегально торгуют лекарствами, которые отпускаются только по рецепту. 

Павлов рассказал, что нашел публикации о возможности купить на Wildberries лекарства, которые отпускаются только рецепту врача. По словам общественника, упаковки были перемаркированы и находились в свободной продаже.

Лидер «Общественной потребительской инициативы» указал, что в соответствии с данными системы «Честный знак» продаваемое лекарство числится проданным до его фактической перепродажи покупателю.

Олег Павлов уточнил, что таким образом Wildberries нарушил сразу четыре закона РФ. Он обратился в прокуратуру с жалобой на работу маркетплейса.

RB.RU направил запрос представителю Wildberries с просьбой прояснить ситуацию, но на момент публикации данного материала не получил ответа.

Фото на обложке: okskaz / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Какие ниши освободились для торговли на российских маркетплейсах из-за ухода зарубежных брендов?
  2. 2 5 ошибок в оформлении карточки товара, которые приводят к потерям прибыли
  3. 3 Что делать селлеру на Wildberries сегодня?
  4. 4 Пониженная комиссия и бесплатное хранение: как маркетплейсы сейчас поддерживают селлеров
  5. 5 Как продвигать товары в топ на Wildberries

ВОЗМОЖНОСТИ

03 июня 2022

MGIMO Ventures

05 июня 2022

Школа стартапов Skolkovo

06 июня 2022

Конкурс цифрового проектирования Design Challenge

Все ВОЗМОЖНОСТИ