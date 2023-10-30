Полиция нагрянула с проверкой на склад маркетплейса Wildberries в сортировочном центре (СЦ) «Белая дача» в Московской области. Пресс-служба компании предупредила о возможных перебоях в работе центра в течение дня.

Полиция нагрянула с проверкой на склад Wildberries в СЦ «Белая дача»