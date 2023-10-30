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Полиция нагрянула с проверкой на склад Wildberries в СЦ «Белая дача»

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Полиция нагрянула с проверкой на склад маркетплейса Wildberries в сортировочном центре (СЦ) «Белая дача» в Московской области. Пресс-служба компании предупредила о возможных перебоях в работе центра в течение дня.

Полиция нагрянула с проверкой на склад Wildberries в СЦ «Белая дача»

В компании сообщили, что правоохранители проверяют документы работников склада. В течение дня вероятны сбои в отгрузке и выгрузке товаров.

В маркетплейсе отмечают, что компания оказывает правоохранительным органам содействие и прикладывает усилие для восстановления штатной работы склада.

«Мы знаем, как важна оперативность работы склада в высокий сезон. Просим наших партнеров и клиентов с пониманием отнестись к данной ситуации», — говорится в сообщении марктелплейса, которое приводит РИА Новости.

О причинах интереса полиции к сортировочному центру не сообщается.

Фото на обложке: KateV28 / Shutterstock

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