Полиция нагрянула с проверкой на склад Wildberries в СЦ «Белая дача»

Полиция нагрянула с проверкой на склад маркетплейса Wildberries в сортировочном центре (СЦ) «Белая дача» в Московской области. Пресс-служба компании предупредила о возможных перебоях в работе центра в течение дня.
В компании сообщили, что правоохранители проверяют документы работников склада. В течение дня вероятны сбои в отгрузке и выгрузке товаров.
В маркетплейсе отмечают, что компания оказывает правоохранительным органам содействие и прикладывает усилие для восстановления штатной работы склада.
«Мы знаем, как важна оперативность работы склада в высокий сезон. Просим наших партнеров и клиентов с пониманием отнестись к данной ситуации», — говорится в сообщении марктелплейса, которое приводит РИА Новости.
О причинах интереса полиции к сортировочному центру не сообщается.
Фото на обложке: KateV28 /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
ВОЗМОЖНОСТИ
30 октября 2023
31 октября 2023
31 октября 2023