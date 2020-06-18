Wildberries договорилась со «Сберлогистикой» о доставке товаров в постаматы

Один из крупнейших российских интернет-магазинов Wildberries начал осуществлять доставку товаров в постаматы. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе «Сберлогистики», партнере Wildberries по доставке.

«Сберлогистика» и Wildberries подписали партнерское соглашение по доставке товаров онлайн-ритейлера в постаматы.

«В конце июня мы начнем доставлять заказы клиентам Wildberries через сеть из тысячи наших постаматов, в том числе в отделениях Сбербанка. До конца года в отделениях Сбербанка будет размещено порядка 10 тысяч постаматов в 800 населенных пунктах России», — рассказал гендиректор «Сберлогистики» Сергей Малышев.

Доставка в постаматы, как и в пункты выдачи Wildberries, будет бесплатной. Кроме того, к постаматам планируется обеспечить круглосуточный доступ.

По данным аналитиков Wildberries, покупатели онлайн-ритейлера предпочитают получать в постаматах книги, товары для здоровья, игрушки, продукцию для красоты, а также товары категории 18+.

Также Wildberries начала доставку товаров в постаматы дочернего подразделения X5 Retail Group — 5post, отмечают «Ведомости».

По собственным данным, оборот Wildberries в 2019 году вырос на 88% и достиг 223,5 млрд рублей. Ежедневно онлайн-ритейлер оформляет 780 тысяч заказов, а собственная сеть пунктов выдачи превышает 7600 точек в 7 странах мира.

Фото: Photogenica