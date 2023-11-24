Wildberries предупредил о сбоях в отгрузке товаров из-за обысков на складе в Электростали

Wildberries предупреждает о возможных перебоях с отгрузкой товаров в связи с обыском на складе маркетплейса в Электростали. Некоторыеelegram-каналы утверждают, что правоохранители выявляют мигрантов и вручают повестки.

В пресс-службе компании сообщили, что оказывают содействие силовикам, проверяющим документы, а сотрудники, прошедшие проверку, возвращаются к работе.

«В связи с этим (с проверкой – прим. Ред.) на ряде участков логистического центра возможны перебои с отгрузкой и выгрузкой товаров», — пояснили в пресс-службе.

По данным telegram-канала Baza, на территории склада в пятницу с утра работают несколько десятков силовиков. На опубликованных каналом снимках видны автозаки. Baza со ссылкой на очевидцев сообщает, что сотрудники ОМОНа отлавливают нелегальных мигрантов и тем, кто недавно получил российское гражданство. А сотрудники склада говорят, что некоторым задержанных для проверки вручают повестки в военкомат.

Telegram-канал Mash также со ссылкой на очевидцев и работников склада пишет, что задержанных отводят в автобус, а женщин вообще не впускают в помещение склада.

UPD 11:22: В Wildberries сообщили о продолжающихся мероприятиях силовиков, из-за которых около 8 тыс. работников склада не могут приступить к своим обязанностям.

«Сотни тысяч товаров продавцов не отгружаются клиентам. Эта ситуация грозит миллиардными убытками предпринимателей в высокий сезон», — отметили в пресс-службе.

Ранее правоохранители пришли с проверкой на склад Wildberries в СЦ «Белая дача».

Фото на обложке: Tricky_Shark / Shutterstock