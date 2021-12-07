ВТБ и Wildberries запустили сервис бесконтактной оплаты VTB Pay, сообщила пресс-служба маркетплейса. Как ожидают в компаниях, в ближайший год им воспользуются до 4 млн человек.
VTB Pay позволит клиентам маркетплейса проводить безопасную оплату покупок без дополнительных подтверждений проводимой операции. Пользователю достаточно один раз привязать карту ВТБ в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении Wildberries, пояснили в компании.
Предполагается, что интеграция нового платежного инструмента на собственную торговую площадку и в действующую программу лояльности позволит Wildberries сократить расходы на прием платежей, а также повысить их конверсию.
На первом этапе VTB Pay будет доступен только в рамках онлайн-ресурсов партнеров ВТБ действующим клиентам банка. В течение 2022 года его функционал планируется расширить новыми сервисами – в том числе возможностью открыть счет клиентам других банков.
Реализация в 2022 году новых возможностей платежного сервиса позволит ВТБ и Wildberries предложить покупателям дополнительную скидку при оплате покупок с помощью VTB Pay на торговой площадке.
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