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ВТБ и Wildberries запустили сервис бесконтактной оплаты VTB Pay

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

ВТБ и Wildberries запустили сервис бесконтактной оплаты VTB Pay, сообщила пресс-служба маркетплейса. Как ожидают в компаниях, в ближайший год им воспользуются до 4 млн человек.

ВТБ и Wildberries запустили сервис бесконтактной оплаты VTB Pay

VTB Pay позволит клиентам маркетплейса проводить безопасную оплату покупок без дополнительных подтверждений проводимой операции. Пользователю достаточно один раз привязать карту ВТБ в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении Wildberries, пояснили в компании.

Предполагается, что интеграция нового платежного инструмента на собственную торговую площадку и в действующую программу лояльности позволит Wildberries сократить расходы на прием платежей, а также повысить их конверсию.

На первом этапе VTB Pay будет доступен только в рамках онлайн-ресурсов партнеров ВТБ действующим клиентам банка. В течение 2022 года его функционал планируется расширить новыми сервисами – в том числе возможностью открыть счет клиентам других банков.

Реализация в 2022 году новых возможностей платежного сервиса позволит ВТБ и Wildberries предложить покупателям дополнительную скидку при оплате покупок с помощью VTB Pay на торговой площадке. 

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Фото на обложке: FotograFFF / Shutterstock

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