Wildberries вышел на рынок стран Прибалтики

Онлайн-ритейлер Wildberries открыл интернет-магазины в Латвии, Литве и Эстонии, говорится в сообщении компании. За счет расширения географии работы маркетплейса российские предприниматели вышли на новые зарубежные рынки.

Оформить заказ покупатели из стран Прибалтики могут на сайтах lt.wildberries.ru, lv.wildberries.ru и ee.wildberries.ru на английском и русском языках. Компания в ближайшее время также обещает выпустить мобильные приложения на iOS и Android.

Wildberries предлагает новым покупателям ассортимент из 10 млн товаров от 50 тыс. брендов: одежду, обувь, аксессуары для взрослых и детей, косметику, парфюмерию, игрушки, товары для детей, технику, электронику, книги, канцтовары и товары для дома.

«Запуск интернет-магазинов в странах Балтии позволит расширить экспортные возможности для продаж товаров от российского бизнеса. На территории этих стран постоянно проживают и работают множество наших соотечественников и русскоязычных граждан. Вероятно, что многие из них скучают по привычным российским товарам, которые бывает непросто найти в зарубежных магазинах», — сообщили в пресс-службе Wildberries.

Доставку товаров производят международные логистические операторы. Клиенты магазина смогут получить заказы в 270 партнерских точках выдачи в Эстонии, 210 — в Латвии и в 300 — в Литве, а также воспользоваться курьерской доставкой до дома или офиса.

Доставка товаров в точки выдачи заказов займет 8–10 дней и будет стоить €7. Стоимость экспресс-доставки курьерской службой зависит от количества товаров в корзине, минимальная цена — €20, срок доставки 2–4 рабочих дня.

Всего в 2021 году Wildberries вышел на рынкки семи новых стран: Литвы, Латвии, Эстонии, США, Франции, Испании и Италии. После запуска интернет-магазинов в Прибалтике, география работы Wildberries насчитывает 17 стран.

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Фото: Unsplash