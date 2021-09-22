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Wildberries вышел на рынок стран Прибалтики

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Онлайн-ритейлер Wildberries открыл интернет-магазины в Латвии, Литве и Эстонии, говорится в сообщении компании. За счет расширения географии работы маркетплейса российские предприниматели вышли на новые зарубежные рынки.

Wildberries вышел на рынок стран Прибалтики

Оформить заказ покупатели из стран Прибалтики могут на сайтах lt.wildberries.ru, lv.wildberries.ru и ee.wildberries.ru на английском и русском языках. Компания в ближайшее время также обещает выпустить мобильные приложения на iOS и Android.

Wildberries предлагает новым покупателям ассортимент из 10 млн товаров от 50 тыс. брендов: одежду, обувь, аксессуары для взрослых и детей, косметику, парфюмерию, игрушки, товары для детей, технику, электронику, книги, канцтовары и товары для дома. 

«Запуск интернет-магазинов в странах Балтии позволит расширить экспортные возможности для продаж товаров от российского бизнеса. На территории этих стран постоянно проживают и работают множество наших соотечественников и русскоязычных граждан. Вероятно, что многие из них скучают по привычным российским товарам, которые бывает непросто найти в зарубежных магазинах», — сообщили в пресс-службе Wildberries.

Доставку товаров производят международные логистические операторы. Клиенты магазина смогут получить заказы в 270 партнерских точках выдачи в Эстонии, 210 — в Латвии и в 300 — в Литве, а также воспользоваться курьерской доставкой до дома или офиса.

Доставка товаров в точки выдачи заказов займет 8–10 дней и будет стоить €7. Стоимость экспресс-доставки курьерской службой зависит от количества товаров в корзине, минимальная цена — €20, срок доставки 2–4 рабочих дня.

Всего в 2021 году Wildberries вышел на рынкки семи новых стран: Литвы, Латвии, Эстонии, США, Франции, Испании и Италии. После запуска интернет-магазинов в Прибалтике, география работы Wildberries насчитывает 17 стран.

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Фото: Unsplash 

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