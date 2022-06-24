В сегменте HoReCa пока доминируют иностранные вина, а российских продается около 10%. Санкции, нарушение логистических цепочек и нестабильный курс валют могут изменить ситуацию. До конца 2022 года российское вино может занять до 40% в винных картах кафе, ресторанов и отелей.

Российское вино займет до 40% винных карт ресторанов к концу 2022 года