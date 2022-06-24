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Российское вино займет до 40% винных карт ресторанов к концу 2022 года

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В сегменте HoReCa пока доминируют иностранные вина, а российских продается около 10%. Санкции, нарушение логистических цепочек и нестабильный курс валют могут изменить ситуацию. До конца 2022 года российское вино может занять до 40% в винных картах кафе, ресторанов и отелей.

Российское вино займет до 40% винных карт ресторанов к концу 2022 года

Самые популярные вина из Краснодарского края и Крыма. В меню стали встречаться гораздо чаще вина из Северной Осетии, Ростовской и Волгоградской областей, а также из Дагестана, сообщили «Известия».

Дальнейший рост продаж российских вин будет зависеть и от цены. Для этого производителям нужно развивать средний ценовой сегмент — 2-3 тыс. рублей. 

По прогнозу аналитиков Центра отраслевой экспертизы, среди белых российский вин самыми популярными в ресторанах могут стать шардоне и мускат, среди красных — каберне совиньон, мерло и саперави. Отдельное внимание уделят также винам из автохтонных сортов винограда.

Фото на обложке: Unsplash

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