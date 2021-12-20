С нового года часть вин планируют снять с продаж в России

С января 2022 года часть вин может исчезнуть из розничной торговли. Это связано с отказом правительства продлевать мораторий на изменения, которые предусмотрены поправками к закону о регулировании рынка алкоголя с новой классификацией вин.

Вопрос продления моратория не обсуждается. Законом предусматривалось, что продукция, которую выпустили по старым правилам будет признана фальсификатом и утилизироваться, сообщили «Ведомости».

По словам президента Simple Group Максим Каширина, ситуация с мораторием вызывала «тревогу у всей индустрии». По его данным, в обороте находится много продукции, которая ввозилась и производилась по старой классификации и со старыми декларациями соответствия. С 1 января 2022 года ее статус не определен.

По закону о виноделии ее могут признать контрафактной и изъять с рынка для последующей утилизации. Он отметил, что это может грозить дефицитом легального вина на полках магазинов, потерями для легального бизнеса и ростом теневого рынка.

Максим Каширин считает, что ситуацию разрешило бы продление срока моратория как минимум на год, до 1 января 2023 года. Такой срок позволил бы реализовать все запасы продукции, классификация которой была изменена законом.

Руководитель информационного центра Wine Retail Александр Ставцев заявил, что недорогие импортные вина с географическими идентификаторами (итальянские IGT, французские AOC и др.) быстро распродаются. По его оценке, в наличии на полках винотек и премиальных супермаркетов может остаться более дорогой ассортимент — премиальные и коллекционные вина.

По словам представителей Luding Group, товарных запасов продукции, выпущенной по старым правилам, у нее нет. В X5 Group сообщили, что прекратили импорт и приемку продукции с маркировкой и декларациями, не соответствующими новым требованиям.

Директор ЦИФРРА Вадим Дробиз сообщил, что с начала года производство винодельческой продукции в России сократилось на 15% к 2020 году, до 54,4 млн дал. Импорт тихих вин в январе – октябре вырос на 14%, до 23,8 млн дал, игристых – на 36%, до 5,2 млн дал.

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