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Россияне стали чаще покупать товары для хранения и подачи вина

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В январе-апреле в «М.Видео-Эльдорадо» продажи винных аксессуаров выросли в 2,4 раза, винных шкафов — на 15%. Сеть винотек и онлайн-витрина SimpleWine сообщили о двукратном росте спроса на товары для вина. Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе группы.

Россияне стали чаще покупать товары для хранения и подачи вина

Самыми популярными товарами среди покупателей «М.Видео-Эльдорадо» оказались штопоры, охладители, термометры, декантеры и специальные пробки, а также ножи сомелье и ножи для срезания фольги с бутылки. В SimpleWine чаще всего покупали бокалы, декантеры, подарочные наборы и ароматические винные штопоры, аэраторы и вакуумные пробки.

В январе-апреле в SimpleWine на более чем 20% вырос спрос на тихие и игристые вина. В компании подчеркнули, интерес россиян к отечественным винам. Спрос на них за это время увеличился превысил 30%. 

На фоне роста цен на импортный алкоголь до 100% рестораторы стали заменять его на российское спиртное, которое подорожало не так значительно. Таким образом управляющие заведений снижают издержки, поскольку готовых платить за напитки по новым ценам потребителей становится меньше.

В апреле «Почта Банк» провел опрос и узнал, на чем россияне в кризисное время будут экономить в первую очередь. Меньше всего респондентов сократят траты на еду, уход за собой, одежду. Первая же статья расходов, которая пойдет под сокращение – это алкоголь.

Фото на обложке: Sergey Smolentsev / Shutterstock

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