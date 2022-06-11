Россияне стали чаще покупать товары для хранения и подачи вина

В январе-апреле в «М.Видео-Эльдорадо» продажи винных аксессуаров выросли в 2,4 раза, винных шкафов — на 15%. Сеть винотек и онлайн-витрина SimpleWine сообщили о двукратном росте спроса на товары для вина. Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе группы.
Самыми популярными товарами среди покупателей «М.Видео-Эльдорадо» оказались штопоры, охладители, термометры, декантеры и специальные пробки, а также ножи сомелье и ножи для срезания фольги с бутылки. В SimpleWine чаще всего покупали бокалы, декантеры, подарочные наборы и ароматические винные штопоры, аэраторы и вакуумные пробки.
В январе-апреле в SimpleWine на более чем 20% вырос спрос на тихие и игристые вина. В компании подчеркнули, интерес россиян к отечественным винам. Спрос на них за это время увеличился превысил 30%.
На фоне роста цен на импортный алкоголь до 100% рестораторы стали заменять его на российское спиртное, которое подорожало не так значительно. Таким образом управляющие заведений снижают издержки, поскольку готовых платить за напитки по новым ценам потребителей становится меньше.
В апреле «Почта Банк» провел опрос и узнал, на чем россияне в кризисное время будут экономить в первую очередь. Меньше всего респондентов сократят траты на еду, уход за собой, одежду. Первая же статья расходов, которая пойдет под сокращение – это алкоголь.
Фото на обложке: Sergey Smolentsev /
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