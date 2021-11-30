В России создали саморегулируемую организацию виноградарей и виноделов

В России 29 ноября учредили Федеральную саморегулируемую организацию виноградарей и виноделов. Она займется разработкой стандартов российских производителей вина, будет выдавать лицензии и сертификаты качества.

Организация объединила ведущих виноградарей и виноделов рынка со всех регионов страны, сообщили «Известия».

Структура организации пока в процессе формирования. На местах должны появиться территориальные советы и дегустационные комиссии, состав которых определят производители.

Совет займется формулировкой стандартов напитков, без которых они не получат статуса вина с защищенным географическим указанием и с защищенным наименованием места происхождения.

Кроме того, в правилах опишут допустимые методы производства, состоящие из трех значимых элементов: терруара, технологии и сорта винограда. Выпускать такие напитки будут лишь члены ФСРО.

«Сейчас в отрасли есть стандарты, которые создало государство; теперь же мы создадим дополнительные критерии качества, за соблюдение которых возьмем на себя ответственность. Это позволит повысить качество вина», — заявил исполнительный секретарь правления ФСРО Дмитрий Киселев.

По его словам, модернизацию отрасли осуществят в 2022 году, тогда же к ассоциации присоединятся фермерские хозяйства из всех винодельческих регионов.

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