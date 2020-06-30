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Банкротство Wirecard парализовало работу британского сервиса основателей «Точки»

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Банкротство немецкой финтех-компании Wirecard остановило работу британского сервиса с российскими корнями Anna Money. Об этом пишет The Bell. 

Банкротство Wirecard парализовало работу британского сервиса основателей «Точки»

Сервис Anna Money использовал инфраструктуру Wirecard. После краха немецкой компании Anna Money объявил клиентам о временной заморозке их средств

Деньги заморожены в банке Barclays на время расследования, которое проводит британский финансовый регулятор (FCA). Как отметили представители британского сервиса, воспользоваться счетами можно будет не раньше, чем через две недели. 

Anna Money отмечает, что у сервиса есть резервы, чтобы вернуть деньги всем клиентам. 

Начало процедуры банкротства финтех-компании Wirecard ударило по компаниям, которые открывали на ее платформе счета для своих клиентов, выпускали платежные карты и обеспечивали процессинг. Wirecard стоила дороже Deutsche Bank, но в июне призналась, что подделывала отчетность для сокрытия нехватки на счетах €1,9 млрд. CEO компании арестован.

Проект Anna Money в 2017 году запустили основатели сервисов «Точка» и «Кнопка» Борис Дьяконов и Эдуард Пантелеев. В мае ABHH Group, в которую входит «Альфа-банк», сообщила о вложении в проект $21 млн при оценке $110 млн.

Фото: Jimmy Tudeschi / Shutterstock

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