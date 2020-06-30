Банкротство Wirecard парализовало работу британского сервиса основателей «Точки»

Банкротство немецкой финтех-компании Wirecard остановило работу британского сервиса с российскими корнями Anna Money. Об этом пишет The Bell.

Сервис Anna Money использовал инфраструктуру Wirecard. После краха немецкой компании Anna Money объявил клиентам о временной заморозке их средств.

Деньги заморожены в банке Barclays на время расследования, которое проводит британский финансовый регулятор (FCA). Как отметили представители британского сервиса, воспользоваться счетами можно будет не раньше, чем через две недели.

Anna Money отмечает, что у сервиса есть резервы, чтобы вернуть деньги всем клиентам.

Начало процедуры банкротства финтех-компании Wirecard ударило по компаниям, которые открывали на ее платформе счета для своих клиентов, выпускали платежные карты и обеспечивали процессинг. Wirecard стоила дороже Deutsche Bank, но в июне призналась, что подделывала отчетность для сокрытия нехватки на счетах €1,9 млрд. CEO компании арестован.

Проект Anna Money в 2017 году запустили основатели сервисов «Точка» и «Кнопка» Борис Дьяконов и Эдуард Пантелеев. В мае ABHH Group, в которую входит «Альфа-банк», сообщила о вложении в проект $21 млн при оценке $110 млн.