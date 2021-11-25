Российские ученые разработали прототип беспроводной зарядки для дронов и электромобилей

Молодые российские ученые-студенты разработали прототип беспроводного зарядного устройства для дронов, электромобилей и роботов. В комплект входят передатчик и приемник. Стоимость такого комплекта составит не более 8 тысяч рублей.
Авторы разработки – студент 3 курса Пермского политехнического университета. Подробностями созданного им устройства поделились в пресс-службе университета.
Устройство для беспроводной зарядки дронов и электромобилей разработано на базе микросхемы FSFR2100. Оно состоит из LLC-резонансного передатчика и приемника.
Передающий и приемный передатчики
«Приемник собран на базе микросхемы, которая трансформирует постоянный ток в переменный с частотой 150 кГц. Далее напряжение передается на первичную обмотку воздушного трансформатора. Затем на обмотке приемника напряжение переходит с первичной обмотки на вторичную, выпрямляется, стабилизируется и подается на BMS-контроллер. Через него можно заряжать батарею подключенного устройства», – пояснил автор разработки, студент 3 курса Пермского Политеха Сергей Стерляжников.
Принципиальная схема передатчика
Мощность зарядки без использования радиатора достигает 200 Вт, с радиатором – 450 Вт. Устройство может работать при температурах от -40 до +130 градусов Цельсия.
По подсчетам разработчиков, стоимость комплекта из передатчика и приемника, который можно будет встроить в корпус, составит не более 8 тысяч рублей.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото на обложке: Stock-Asso /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 В Милане представили электрический нанокар для подростков со съемной батареей
- 2 Камеры вместо зеркал и выдвижные дверные ручки: Genesis показал первый электрокар
- 3 На «Уроке цифры» «Яндекс» покажет школьникам, как работают беспилотные автомобили
- 4 На зарядку становись: как заработать на станциях для электромобилей
- 5 Как Coca-Cola сортирует отходы в России
ВОЗМОЖНОСТИ
25 ноября 2021
28 ноября 2021
28 ноября 2021