Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Российские ученые разработали прототип беспроводной зарядки для дронов и электромобилей

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Молодые российские ученые-студенты разработали прототип беспроводного зарядного устройства для дронов, электромобилей и роботов. В комплект входят передатчик и приемник. Стоимость такого комплекта составит не более 8 тысяч рублей.

Российские ученые разработали прототип беспроводной зарядки для дронов и электромобилей

Авторы разработки – студент 3 курса Пермского политехнического университета. Подробностями созданного им устройства поделились в пресс-службе университета.

Устройство для беспроводной зарядки дронов и электромобилей разработано на базе микросхемы FSFR2100. Оно состоит из LLC-резонансного передатчика и приемника.

Передающий и приемный передатчики

«Приемник собран на базе микросхемы, которая трансформирует постоянный ток в переменный с частотой 150 кГц. Далее напряжение передается на первичную обмотку воздушного трансформатора. Затем на обмотке приемника напряжение переходит с первичной обмотки на вторичную, выпрямляется, стабилизируется и подается на BMS-контроллер. Через него можно заряжать батарею подключенного устройства», – пояснил автор разработки, студент 3 курса Пермского Политеха Сергей Стерляжников. 

Принципиальная схема передатчика

Мощность зарядки без использования радиатора достигает 200 Вт, с радиатором – 450 Вт. Устройство может работать при температурах от -40 до +130 градусов Цельсия.

По подсчетам разработчиков, стоимость комплекта из передатчика и приемника, который можно будет встроить в корпус, составит не более 8 тысяч рублей.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: Stock-Asso / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 В Милане представили электрический нанокар для подростков со съемной батареей
  2. 2 Камеры вместо зеркал и выдвижные дверные ручки: Genesis показал первый электрокар
  3. 3 На «Уроке цифры» «Яндекс» покажет школьникам, как работают беспилотные автомобили
  4. 4 На зарядку становись: как заработать на станциях для электромобилей
  5. 5 Как Coca-Cola сортирует отходы в России
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

25 ноября 2021

Акселератор Go Impact

28 ноября 2021

Академия инноваторов от Московского инновационного кластера

28 ноября 2021

Energy Data Science Challenge

Все ВОЗМОЖНОСТИ