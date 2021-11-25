Российские ученые разработали прототип беспроводной зарядки для дронов и электромобилей

Молодые российские ученые-студенты разработали прототип беспроводного зарядного устройства для дронов, электромобилей и роботов. В комплект входят передатчик и приемник. Стоимость такого комплекта составит не более 8 тысяч рублей.

Авторы разработки – студент 3 курса Пермского политехнического университета. Подробностями созданного им устройства поделились в пресс-службе университета.

Устройство для беспроводной зарядки дронов и электромобилей разработано на базе микросхемы FSFR2100. Оно состоит из LLC-резонансного передатчика и приемника.

Передающий и приемный передатчики

«Приемник собран на базе микросхемы, которая трансформирует постоянный ток в переменный с частотой 150 кГц. Далее напряжение передается на первичную обмотку воздушного трансформатора. Затем на обмотке приемника напряжение переходит с первичной обмотки на вторичную, выпрямляется, стабилизируется и подается на BMS-контроллер. Через него можно заряжать батарею подключенного устройства», – пояснил автор разработки, студент 3 курса Пермского Политеха Сергей Стерляжников.

Принципиальная схема передатчика

Мощность зарядки без использования радиатора достигает 200 Вт, с радиатором – 450 Вт. Устройство может работать при температурах от -40 до +130 градусов Цельсия.

По подсчетам разработчиков, стоимость комплекта из передатчика и приемника, который можно будет встроить в корпус, составит не более 8 тысяч рублей.

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