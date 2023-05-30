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Wildberries пресек 70% «самовыкупов» благодаря компьютерным алгоритмам

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Wildberries сообщил о пресечении 70% так называемых самовыкупов благодаря программным компьютерным алгоритмам. «Самовыкуп» – это покупка товара продавцом у самого себя. Такую схему используют для поднятия рейтинга и возможности создания положительных отзывов.

Wildberries пресек 70% «самовыкупов» благодаря компьютерным алгоритмам

За первый месяц работы собственного аналитического алгоритма Wildberries удалось пресечь 70% так называемых «самовыкупов». Об этом RB.RU рассказал представитель маркетплейса.

«Самовыкупом» называют «серую» схему продвижения, когда продавец покупает товары сам у себя. Механизм используют для поднятия рейтинга продавца, повышения его позиции в поисковой выдаче и возможности создания положительных отзывов о товаре.

«Данные действия официально запрещены правилами платформы и договором-офертой. [...] Кроме того, от “самовыкупов” несут убытки малый бизнес и небольшие локальные производители, которые оказываются в ситуации недобросовестной конкуренции», – отметили в Wildberries.

Алгоритмы Wildberries мониторят сделки продавцов – заказы и возвраты, суммы выкупа, адреса доставки, проводят контент-анализ отзывов. При обнаружении подозрительной активности данные передаются администраторам Wildberries, которые при необходимости принимают меры воздействия.

«В зависимости от объема и характера нарушения продавцу может быть как вынесено предупреждение, так и наложено взыскание», – подчеркнули в Wildberries.

Фото на обложке: Sergei Elagin / Shutterstock

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