Wildberries пресек 70% «самовыкупов» благодаря компьютерным алгоритмам

Wildberries сообщил о пресечении 70% так называемых самовыкупов благодаря программным компьютерным алгоритмам. «Самовыкуп» – это покупка товара продавцом у самого себя. Такую схему используют для поднятия рейтинга и возможности создания положительных отзывов.
За первый месяц работы собственного аналитического алгоритма Wildberries удалось пресечь 70% так называемых «самовыкупов». Об этом RB.RU рассказал представитель маркетплейса.
«Самовыкупом» называют «серую» схему продвижения, когда продавец покупает товары сам у себя. Механизм используют для поднятия рейтинга продавца, повышения его позиции в поисковой выдаче и возможности создания положительных отзывов о товаре.
«Данные действия официально запрещены правилами платформы и договором-офертой. [...] Кроме того, от “самовыкупов” несут убытки малый бизнес и небольшие локальные производители, которые оказываются в ситуации недобросовестной конкуренции», – отметили в Wildberries.
Алгоритмы Wildberries мониторят сделки продавцов – заказы и возвраты, суммы выкупа, адреса доставки, проводят контент-анализ отзывов. При обнаружении подозрительной активности данные передаются администраторам Wildberries, которые при необходимости принимают меры воздействия.
«В зависимости от объема и характера нарушения продавцу может быть как вынесено предупреждение, так и наложено взыскание», – подчеркнули в Wildberries.
Фото на обложке: Sergei Elagin /
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