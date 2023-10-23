Почти половина россиян начала заводить отдельные аккаунты в соцсетях для работодателя

Почти половина россиян (47%) начала заводить официальные аккаунты в социальных сетях, где публикует минимальную информацию о себе и своей жизни, говорится в исследовании «АльфаСтрахования». Россияне не хотят, чтобы страницы в соцсетях становились предметом для обсуждения кадровиков, коллег или руководства.
Опрос показал, что у 67% адреса личных страниц запрашивали еще до проведения собеседования. Содержание личных страниц в 19% случаев становилось причиной отказа в трудоустройстве, в 31% вызывало дополнительные вопросы от кадровиков или будущих руководителей.
43% россиян указали, что повышенный интерес к их жизни возникал при устройстве на руководящие должности.
С началом работы в новом коллективе 47% сотрудников завели отдельные аккаунты для личного пользования, в которых общаются только с родственникам и друзьям и в которых публикуют приватную информацию. Каждый пятый (21%) сделал это после того, как личную жизнь или увлечения стали обсуждать коллеги. Почти каждый десятый (12%) хочет отказаться от использования соцсетей, чтобы избежать ситуации, когда информация о жизни вне работы известна коллективу.
13% участников исследования создавали в соцсетях аккаунты специально для того, чтобы произвести впечатление на коллег или работодателей. Каждый четвертый (24%) делал специальные подборки личных фотографий, каждый третий (32%) зачищал посты и репосты, а также ленту публичных подписок. 18%, наоборот, набирали подписки на тематические аккаунты, чтобы сформировать о себе правильное впечатление.
62% опрошенных рассказали, что сами обсуждали информацию о коллегах из соцсетей в коллективе. 17% не интересуются жизнью коллег.
Участие в опросе приняли 1663 человека.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Лекарства вошли в топ-5 популярных трат современной молодежи
- 2 Люди продолжат уходить, если не внедрить эти пять принципов в HR-политику
- 3 «Robotник» копирайтера: какие задачи можно доверить ChatGPT, а что лучше сделать самому
- 4 Компания исследовала 2500 человек, чтобы изучить выгорание — и вот ее выводы
- 5 Медцентры теряют 30% обращений — почему так происходит и как с этим работать
ВОЗМОЖНОСТИ
24 октября 2023
26 октября 2023
27 октября 2023