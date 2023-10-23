Почти половина россиян начала заводить отдельные аккаунты в соцсетях для работодателя

Почти половина россиян (47%) начала заводить официальные аккаунты в социальных сетях, где публикует минимальную информацию о себе и своей жизни, говорится в исследовании «АльфаСтрахования». Россияне не хотят, чтобы страницы в соцсетях становились предметом для обсуждения кадровиков, коллег или руководства.

Опрос показал, что у 67% адреса личных страниц запрашивали еще до проведения собеседования. Содержание личных страниц в 19% случаев становилось причиной отказа в трудоустройстве, в 31% вызывало дополнительные вопросы от кадровиков или будущих руководителей.

43% россиян указали, что повышенный интерес к их жизни возникал при устройстве на руководящие должности.

С началом работы в новом коллективе 47% сотрудников завели отдельные аккаунты для личного пользования, в которых общаются только с родственникам и друзьям и в которых публикуют приватную информацию. Каждый пятый (21%) сделал это после того, как личную жизнь или увлечения стали обсуждать коллеги. Почти каждый десятый (12%) хочет отказаться от использования соцсетей, чтобы избежать ситуации, когда информация о жизни вне работы известна коллективу.

13% участников исследования создавали в соцсетях аккаунты специально для того, чтобы произвести впечатление на коллег или работодателей. Каждый четвертый (24%) делал специальные подборки личных фотографий, каждый третий (32%) зачищал посты и репосты, а также ленту публичных подписок. 18%, наоборот, набирали подписки на тематические аккаунты, чтобы сформировать о себе правильное впечатление.

62% опрошенных рассказали, что сами обсуждали информацию о коллегах из соцсетей в коллективе. 17% не интересуются жизнью коллег.

Участие в опросе приняли 1663 человека.

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