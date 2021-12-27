Названы худшие валюты 2021 года

Начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин назвал самые худшие для покупки валюты в 2021 году. Они существенно потеряли в цене в этом году.

Худшими, по данным аналитика, стали кубинское песо, ливийский динар и турецкая лира, передает агентство «Прайм».

Кубинское песо 2021 году подешевело к доллару на 96%, и это худший результат среди 146 валют. Стагнирующая в течение многих лет кубинская экономика рухнула на 10,9% в 2020 году.

С января этого года правительство страны начало долгожданную денежную реформу, после которой песо было девальвировано.

«Реформа денежной системы привела к высокой инфляции. Официальная инфляция по итогам 10 месяцев 2021 года составила 60% г/г. Однако по словам кубинского депутата Марино Мурильо, реальная инфляция в стране с учетом цен на черном рынке близка к 6900%», — отметил Шульгин.

Ливийский динар подешевел к доллару в 2021 году на 71%. В стране последние несколько лет действовали два официальных курса: 1,4 ливийских динара за доллар для операций в госсекторе, а также 3,9 динара для людей и бизнеса. На черном рынке цены подскакивали до 5,45 динаров за USD.

«Разрыв между официальными курсами и курсами черного рынка исказил зависимую от нефти экономику Ливии, усугубив кризис ликвидности и вызвав коррупцию, поскольку вооруженные группы, имеющие доступ к долларам по официальным курсам, зарабатывали деньги на мошенничестве с импортом», — пояснил эксперт.

Турецкая лира обесценилась к доллару в этом году на 49%. Она заняла третье место среди аутсайдеров мировых валют и является лидером снижения среди 24 валют группы развивающихся рынков.

Причина — неортодоксальная денежно-кредитная политика в Турции, которая осуществляется под сильным давлением президента страны. Реджеп Тайип Эрдоган считает, что побороть инфляцию наилучшим образом можно, снижая процентные ставки, а не повышая их, как делают остальные, заключил Михаил Шульгин.

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