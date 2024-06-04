Соцсеть X (ранее Twitter) разрешила выкладывать контент для взрослых

Социальная сеть для обмена короткими сообщениями X (ранее Twitter) изменила правила и теперь официально разрешила публиковать контент для взрослых.

Новые правила позволяют делиться «видео и изображениями наготы и сексуального поведения взрослых» по обоюдному согласию. Исключение — нельзя располагать такие изображения в видных местах, например, в шапке профиля или на аватарке.

Пользователи должны будут помечать такие посты — они будут скрыты до нажатия на кнопку о показе. Это позволит не показывать контент для взрослых несовершеннолетним, а также тем, кто не указал дату рождения.

Пользователи X давно могли публиковать эротический и порнографический контент. В компании пояснили, что обновление политики направлено на «внесение большей ясности» в правила.

Соцсеть Twitter переименовали в X в июле 2023 года, но доступ к ней осуществлялся через домен Twitter. Илон Маск купил домен x.com в 2017 году у компании PayPal. По оценкам экспертов, сумма сделки могла составить $5 млн.

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