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X запустит аудио- и видеозвонки только для подписчиков Premium

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

X (Twitter) запустит аудио- и видеозвонки только для подписчиков Premium. Звонки можно будет получать также лишь от премиальной подписки. Это стало известно благодаря коду из приложения сервиса.

X запустит аудио- и видеозвонки только для подписчиков Premium

На сегодняшний день X продал всего около 1 млн своих подписок. При этом количество уникальных пользователей всего сервиса достигло 550 млн человек.

Компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Илон Маск приобрел ее осенью 2022 года. Сделка оценивается в $44 млрд.

  • В декабре 2022 года выручка и чистая прибыль платформы Twitter снизились на 40% в годовом выражении. Аналитики связали падение с оттоком рекламодателей из соцсети после прихода в компанию Илона Маска.
  • Чтобы снизить расходы на бизнес, Илон Маск сократить штат компании на 50%. Волна увольнений в феврале 2023 году стала уже восьмой с момента покупки соцсети американским миллиардером. 

Фото на обложке: Elon Musk / Twitter

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