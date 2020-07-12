X5 Retail Group запустит сервис экспресс-доставки «Около»
X5 Retail Group управляет торговыми сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель» и уже имеет сервисы экспресс-доставки «Пятёрочка Доставка» и «Перекрёсток.Быстро» в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Краснодаре и Ростове-на-Дону. Запускаемая платформа «Около» создаст эффект операционной синергии в развитии сервисов Х5, позволит оптимизировать процессы и обеспечивать единые стандарты качества услуг, рассказывают в компании.
Покупатели продолжат оформлять и оплачивать заказы в приложениях «Пятёрочка Доставка» и «Перекрёсток.Быстро», а доставлять заказы будут курьеры «Около». Уже 50% курьеров сервисов Х5 экипировано в форму нового бренда.
В X5 Retail Group подчеркивают, что сервис будет гиперлокальным. Для этого предполагается сотрудничество с малыми местными компаниями по доставке продуктов питания и готовой еды. На первом этапе сервис будет ориентирован только на доставку из торговых сетей X5. А в дальнейшем к «Около» могут быть подключены другие участники рынка еды.Фото: X5 Retail Group
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter