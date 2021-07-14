Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Акселератор Yakutia2World помог маленьким якутским компаниям выйти на глобальный рынок

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Акселератор Yakutia2World помог маленьким якутским компаниям выйти на глобальный рынок. По итогам программы ее лучшим участникам выдали гранты в размере $10 тысяч, они также получат поддержку от основателя inDriver Арсена Томского.

Акселератор Yakutia2World помог маленьким якутским компаниям выйти на глобальный рынок

Лучшими участниками акселератора Yakutia2World стали:

  1. Номинация «природная продукция» – СПоК «Тирэх». Компания по переработке и консервированию ягод, фруктов и овощей;
  2. Номинация «северная стихия» – Yakut Siberian knife. Компания продвигает якутские ножи на международный рынок;
  3. Номинация IT – BodyLine. Это приложение, помогающее женщинам похудеть;
  4. Номинация impact-бизнесы – SCIBERIA. Компания разработала и внедрила медицинский софт для анализа данных КТ;
  5. Номинация «туризм» – Yakutia Travel. Компания предлагает индивидуальные и групповые туры по Якутии — сплавы, рыбалка, автотуры, экскурсии.

Эти компании получили гранты от фонда Sinet Spark на сумму $10 тысяч. Кроме того, с ними проведут переговоры по возможному инвестированию в них, сообщил Томский в Facebook.

12-недельный акселератор помог компаниям масштабировать свой бизнес, найти выходы на глобальный рынок, пересмотреть ценовую политику. В рамках программы состоялись беседы с основателем «Додо» Федором Овчинниковым, основателем YellowRockets Сергеем Богдановым, бывшим вице-президентом Tesla Арноном Гешури.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Сергей Богданов / Facebook

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Untitled Ventures собрала фонд на $100 млн для инвестиций в восточноевропейские DeepTech-стартапы
  2. 2 «Поставьте себе тату о пробитом дне»: представители бизнеса и клиенты не оценили юмор Delivery Club
  3. 3 «Мы не загадываем дальше, чем на полгода вперед», — «Чекбокс» о своих планах и конкуренции российских B2B-доставок
  4. 4 Американский сервис по поиску удаленной работы Remote привлек $150 млн
  5. 5 «Это похоже на 1999 год»: бум финансирования стартапов вызывает опасения рынка

ВОЗМОЖНОСТИ

16 июля 2021

Навстречу переменам 2021

16 июля 2021

Whoosh Mobility Hack

18 июля 2021

StartHub.Moscow

Все ВОЗМОЖНОСТИ