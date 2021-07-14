Акселератор Yakutia2World помог маленьким якутским компаниям выйти на глобальный рынок. По итогам программы ее лучшим участникам выдали гранты в размере $10 тысяч, они также получат поддержку от основателя inDriver Арсена Томского.
Лучшими участниками акселератора Yakutia2World стали:
- Номинация «природная продукция» – СПоК «Тирэх». Компания по переработке и консервированию ягод, фруктов и овощей;
- Номинация «северная стихия» – Yakut Siberian knife. Компания продвигает якутские ножи на международный рынок;
- Номинация IT – BodyLine. Это приложение, помогающее женщинам похудеть;
- Номинация impact-бизнесы – SCIBERIA. Компания разработала и внедрила медицинский софт для анализа данных КТ;
- Номинация «туризм» – Yakutia Travel. Компания предлагает индивидуальные и групповые туры по Якутии — сплавы, рыбалка, автотуры, экскурсии.
Эти компании получили гранты от фонда Sinet Spark на сумму $10 тысяч. Кроме того, с ними проведут переговоры по возможному инвестированию в них, сообщил Томский в Facebook.
12-недельный акселератор помог компаниям масштабировать свой бизнес, найти выходы на глобальный рынок, пересмотреть ценовую политику. В рамках программы состоялись беседы с основателем «Додо» Федором Овчинниковым, основателем YellowRockets Сергеем Богдановым, бывшим вице-президентом Tesla Арноном Гешури.
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Фото: Сергей Богданов / Facebook
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