Акселератор Yakutia2World помог маленьким якутским компаниям выйти на глобальный рынок. По итогам программы ее лучшим участникам выдали гранты в размере $10 тысяч, они также получат поддержку от основателя inDriver Арсена Томского.

Лучшими участниками акселератора Yakutia2World стали:

Номинация «природная продукция» – СПоК «Тирэх». Компания по переработке и консервированию ягод, фруктов и овощей; Номинация «северная стихия» – Yakut Siberian knife. Компания продвигает якутские ножи на международный рынок; Номинация IT – BodyLine. Это приложение, помогающее женщинам похудеть; Номинация impact-бизнесы – SCIBERIA. Компания разработала и внедрила медицинский софт для анализа данных КТ; Номинация «туризм» – Yakutia Travel. Компания предлагает индивидуальные и групповые туры по Якутии — сплавы, рыбалка, автотуры, экскурсии.

Эти компании получили гранты от фонда Sinet Spark на сумму $10 тысяч. Кроме того, с ними проведут переговоры по возможному инвестированию в них, сообщил Томский в Facebook.

12-недельный акселератор помог компаниям масштабировать свой бизнес, найти выходы на глобальный рынок, пересмотреть ценовую политику. В рамках программы состоялись беседы с основателем «Додо» Федором Овчинниковым, основателем YellowRockets Сергеем Богдановым, бывшим вице-президентом Tesla Арноном Гешури.

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Фото: Сергей Богданов / Facebook