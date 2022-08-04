На «Яндекс.Маркете» стартовали продажи товаров от поставщиков IKEA

Поставщики продукции IKEA начали продавать мебель, текстиль и товары для дома на платформе «Яндекс.Маркет», пишет РИА Новости.
Сейчас товары доступны от 11 партнеров шведского ритейлера. Среди них — компания из Казахстана «АГФ-Групп» (продает товары под брендом Arua), фабрика Askona, комбинат «Шуйские ситцы» и мебельный холдинг «Ангстрем».
«Маркет» договаривается о подключении к нему и других поставщиков IKEA.
Скриншот из приложения «Яндекс.Маркет»
Ранее глава Минпромторга Виктор Евтухов допустил, что поставщики будут продавать те же товары, что поставляли шведской сети, под своими брендами. По данным ведомства, с IKEA сотрудничали более 30 российских предприятий.
- В конце июня товары от поставщиков IKEA появились на маркетплейсе Wildberries.
- В середине июня товары под брендом IKEA появились на «Яндекс.Маркете» и Ozon. «Маркет» тогда подтвердил наличие нескольких таких предложений и сообщил, что проверяет их.
IKEA заявила о приостановке работы в России 3 марта. Последствия военной операции на Украине привели к перебоям в цепочке поставок товаров и сложностям с логистикой, уточняли в компании.
15 июня IKEA объявила, что сократит бизнес в России и продаст все четыре фабрики, расположенные в Московской, Ленинградской, Кировской и Новгородской областях.
Тогда же IKEA анонсировала распродажу товаров со складов для сотрудников, которая прошла успешно. На 5 июля компания запланировала распродажу для остальных россиян, однако в работе сайта магазина случился технический сбой — пользователи не могли открыть его и добавить товары в корзину.
Позднее компания создала очередь на сайте и два раза приостанавливала прием заказов в Москве и один раз в Санкт-Петербурге, а с 22 по 24 июля онлайн-покупки были недоступны в городах по всей России.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Бытовая техника и электроника: что сейчас выгодно продавать на маркетплейсах
- 2 Пониженная комиссия и бесплатное хранение: как маркетплейсы сейчас поддерживают селлеров
- 3 Продвижение на «Яндекс.Маркете»: полезные инструменты
- 4 SEO-аналитика мебельного рынка. Что изменилось в 2022 году?
- 5 Кьелл Нордстрем: Капитализм — это большая сортировочная машина
ВОЗМОЖНОСТИ
04 августа 2022
05 августа 2022