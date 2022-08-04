На «Яндекс.Маркете» стартовали продажи товаров от поставщиков IKEA

Поставщики продукции IKEA начали продавать мебель, текстиль и товары для дома на платформе «Яндекс.Маркет», пишет РИА Новости.

Сейчас товары доступны от 11 партнеров шведского ритейлера. Среди них — компания из Казахстана «АГФ-Групп» (продает товары под брендом Arua), фабрика Askona, комбинат «Шуйские ситцы» и мебельный холдинг «Ангстрем».

«Маркет» договаривается о подключении к нему и других поставщиков IKEA.

Скриншот из приложения «Яндекс.Маркет»

Ранее глава Минпромторга Виктор Евтухов допустил, что поставщики будут продавать те же товары, что поставляли шведской сети, под своими брендами. По данным ведомства, с IKEA сотрудничали более 30 российских предприятий.

В конце июня товары от поставщиков IKEA появились на маркетплейсе Wildberries.

В середине июня товары под брендом IKEA появились на «Яндекс.Маркете» и Ozon. «Маркет» тогда подтвердил наличие нескольких таких предложений и сообщил, что проверяет их.

IKEA заявила о приостановке работы в России 3 марта. Последствия военной операции на Украине привели к перебоям в цепочке поставок товаров и сложностям с логистикой, уточняли в компании.

15 июня IKEA объявила, что сократит бизнес в России и продаст все четыре фабрики, расположенные в Московской, Ленинградской, Кировской и Новгородской областях.

Тогда же IKEA анонсировала распродажу товаров со складов для сотрудников, которая прошла успешно. На 5 июля компания запланировала распродажу для остальных россиян, однако в работе сайта магазина случился технический сбой — пользователи не могли открыть его и добавить товары в корзину.

Позднее компания создала очередь на сайте и два раза приостанавливала прием заказов в Москве и один раз в Санкт-Петербурге, а с 22 по 24 июля онлайн-покупки были недоступны в городах по всей России.

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